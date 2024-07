शत्रुघ्न सिन्हा ने अस्पताल में देखा टी20 वर्ल्डकप का फाइनल, विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था. अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा का क्रिकेटर का क्रेज कम नहीं हुआ. उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर अस्पताल में ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 विश्व कप फाइनल देखा. जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Away from the 'controversy & confusion' created by some of our good friends from the social media/Youtubers. The fact is enjoying with best of our family members, brothers & dear friends. Enjoying the most talked about International Cricket match between #SouthAfrica & #India.… pic.twitter.com/tASio9FaeM