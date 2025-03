मल्लिका शेरावत या राखी सावंत को चांद पर ले जाना चाहते थे शत्रुघ्न सिन्हा, सलमान के सवाल का दिया था मजेदार जवाब

बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा और माचो मैन सलमान दोनों ही अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं. अब अगर स्टेज पर बिहारी बाबू और सलमान खान दोनों ही मौजूद हो तो माहौल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर सलमान खान के शो दस का दम की क्लिप शेयर की है जिसमें दोनों सितारे सवाल-जवाब सेशन का मजा लेते नजर आ रहे हैं. इसमें शत्रुघ्न सिन्हा अपने अंदाज में कोई किस्सा सुना रहे हैं. जिसे देखकर सलमान खान को तो हंसी आ ही रही है. दर्शक भी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं.

बिग बॉस पहले इस शो के होस्ट बने थे सलमान

टीवी बिग बॉस के पहले सलमान खान ने दस का दम शो से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. वर्ष 2008 में टीवी पर इस शो को सलमान ने होस्ट किया था और काफी पॉप्युलर भी हुआ था. सलमान को इस शो के लिए बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला था. सलमान खान ने इस शो के तीन सीजन होस्ट किए थे. इस शो के दो सीजन को होस्ट करने के बाद सलमान खान ने 2010 में बिग बॉस को पहली बार होस्ट किए और तब से वे इस शो के साथ जुड़े हैं.

बिहार बाबू के जवाबों से हंसी नहीं रोक पाए सलमान

Sheer fun, joy & entertainment galore in this clip of questions & answers between yours truly @ShatrughanSinha 'Bihari Babu' turned 'Bengali Babu' but in true sense remains a 'Hindustani Babu' & Mega star, everyone's favorite @BeingSalmanKhan is a great enjoyable watch! Jai…