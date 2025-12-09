विज्ञापन

लड़की को ट्रेन में दोस्तों से बचाया, फिर हुआ प्यार, सास ने कालिया और बेवकूफ कहकर ठुकराया रिस्ता, फिर ऐसे हुई सोनाक्षी के पापा-मम्मी की शादी

शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम ट्रेन में मिली थी. ट्रेन में एक्टर के दोस्त पूनम को छेड़ने के मूड में थे, लेकिन एक्टर ने दोस्तों को ऐसा करने से मना किया और उन्हें जाने को कहा.

ट्रेन में हुई थी पूनम से शत्रुघ्न सिन्हा की पहली मुलाकात
'खामोश' डायलॉग से फेमस एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा एक टाइम में स्टार हुआ करते थे. फिलहाल वह भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं. एक दौर था, जब फिल्मों में शॉटगन का सिक्का चलता था. हिट फिल्मों के दौरान उनका टॉप एक्ट्रेस रीना राय से अफेयर चला था और दोनों की शादी होते-होते रह गई थी. शत्रुघ्न और रीना का प्यार इतना मजबूत था कि शादी के बाद भी एक्टर उनसे मिलने जाया करते थे, लेकिन पूनम सिन्हा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था. पूनम से शादी करने से पहले शत्रुघ्न की लाइफ में रीना राय ही एकमात्र लड़की थी. फिर कैसे हुई शत्रुघ्न की पूनम से मुलाकात और क्यों नहीं बन पाई रीना राय से बात चलिए जानते हैं.

शत्रुघ्न-पूनम की पहली मुलाकात का किस्सा

शत्रुघ्न ने पूनम संग अपनी लव स्टोरी का किस्सा खुद ही बताया था. दोनों का प्यार का सफर एक ट्रेन से शुरू हुआ था. ट्रेन में पूनम को देखकर शत्रुघ्न का दिल हिचकोले भरने लगा था. शत्रुघ्न ने बताया कि वह पटना से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहे थे, ट्रेन में उनकी नजर पूनम पर पड़ी. एक्टर ने बताया कि उन्होंने पूनम जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी. शत्रुघ्न ने आगे बताया, 'मेरे साथ कुछ लड़के थे, जो मुझे ट्रेन में छोड़ने आए थे, वो पूनम को छेड़ने के मूड में थे, मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि दोस्त तो चले जाते और उसकी फैमिली वाले मुझे पीटने लगते, बड़ी मुश्किल से मैंने पूनम को बचाया'.

ट्रेन में रो पड़े थे दोनों

शत्रुघ्न ने आगे बताया था, 'मैं पहली बार घर से बाहर जा रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे, मैं कभी बिहार से बाहर नहीं गया था, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा था, जब मैं घर से निकला तो मां बेहोश हो गई थी, मेरे रोने पर पूनम भी रो रही थी, वहीं उसकी मां ने उसे डांटा था, वह उस वक्त बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी, उस दिन ट्रेन में हम दोनों रो रहे थे'. शत्रुघ्न-पूनम उस मुलाकात के बाद से छिप-छिप कर मिलने लगे और एक दिन दोनों के शादी की बाच चली. एक्टर ने बताया, 'मेरे भाई ही पूनम के घर रिश्ता लेकर गये थे. पूनम की मां ने रिश्ता ठुकरा दिया और कहा, तुमने अपने भाई की शक्ल देखी है, वो कितना काला और बेवकूफ है, मेरी बेटी दूध जैसी गोरी है, वो चंडीरमानी मिस इंडिया है, उनकी जोड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता'. पूनम के घरवाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो मान गए. साल 1980 में दोनों की शादी हुई, जिससे उन्हें तीन बच्चे हुए.

