शशि कपूर और जीनत अमान के हमशक्ल ने रीक्रिएट किया 'सत्यम शिवम सुंदरम' का सॉन्ग, बोलेंगे- हूबहू कॉपी...

सोशल मीडिया पर आपको कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल मिल जाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा अजय देवगन, सलमान खान, सुनील शेट्टी और अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट की भरमार है. अब तो गुजरे जमाने के दिग्गज एक्टर्स और एक्ट्रेस के हमशक्ल भी देखने को मिल रहे हैं. इस वीडियो में आपको कपूर खानदान के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाने वाले शशि कपूर और हिंदी सिनेमा में सबसे पहले वेस्टर्न स्टनिंग लुक का तड़का लगाने वाली दिग्गज अदाकारा जीनत अमान की हमशक्ल जोड़ी उनकी ही सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने पर खूबसूरत डांसिंग एक्ट करते नजर आ रहे हैं.
शशि कपूर और जीनत अमान के हमशक्ल
इस वीडियो में आप देखेंगे कि शशि कपूर के हमशक्ल एक्टर के जैसे कपड़े पहने, उन्ही की तरह हेयरस्टाइल बनाए दिख रहे हैं. जीनत अमान की हमशक्ल के बारे में बात करें तो वह एक खूबसूरत ड्रेस में एक्ट्रेस के लुक में दिख रही हैं. दोनों ही फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के सॉन्ग चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल पर डांसिंग एक्ट कर रहे हैं. शशि कपूर के डुप्लीकेट बिल्कुल एक्टर की तरह हाव भाव दिखा रहे हैं, तो वहीं जीनत अमान की हमशक्ल एक्ट्रेस को कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. अब इस वीडियो में लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं.
स्टार की डुप्लीकेट जोड़ी देख फैंस खुश
शशि और जीनत की इस हमशक्ल जोड़ी का एक्ट देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत खूबसूरत, क्या बात है? मजा आ गया' . दूसरे यूजर ने लिखा है, 'वाह दिल खुश हो गया आप दोनों को देखकर, ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहा करें'. तीसरा यूजर लिखता है, अरे ये दोनों तो सेम टू सेम हैं'. चौथा लिखता है, 'ओल्ड इज गोल्ड'. बता दें, इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज और 3 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. आज शशि कपूर इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिल्म की हीरोइन जीनत अमान आज भी अपनी खूबसूरती से फैंस के दिलों में बसी हुई हैं. वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आए दिन अपनी तस्वीरों के साथ-साथ अपने फिल्म करियर से जुड़े अनकहे और रोचक किस्से शेयर करती रहती हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं