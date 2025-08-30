विज्ञापन

शशि कपूर के हमशक्ल का वीडियो वायरल, शक्ल-सूरत बिलकुल सेम टू सेम, फैंस बोले- कपूर खानदान का स्टार वापस आ गया

शशि कपूर को लेकर कहा जाता है कि वह कपूर खानदान के सबसे हैंडसम मैन थे और देखा जाए तो यह बात कई मायनों में सही भी लगती है. आज शशि कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शानदार फिल्में आज भी अमर हैं.

शशि कपूर के हमशक्ल को देख शॉक्ड हुए लोग
फिल्मी स्टार्स के हमशक्ल की रेस में अब एक नाम और जुड़ गया है. और यह नाम है कपूर खानदान के पूर्व सुपरस्टार शशि कपूर का. शशि कपूर को लेकर कहा जाता है कि वह कपूर खानदान के सबसे हैंडसम मैन थे और देखा जाए तो यह बात कई मायनों में सही भी लगती है. आज शशि कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शानदार फिल्में आज भी अमर हैं. अब शशि कपूर के इस हमशक्ल को देखने के बाद उनकी सभी फिल्मों की तस्वीरें और उनकी अदायगी एक दम से आंखों के आगे दौड़ गई है. जी हां, शशि कपूर की तरह दिखने वाला उनका यह हमशक्ल बिल्कुल उन्हीं के हाव-भाव दिखाता है.  

शशि कपूर का हमशक्ल देख लोग हैरान

शशि कपूर का यह हमशक्ल देखने में बिल्कुल एक्टर की तरह हैं और इसका हेयरस्टाइल तो हूबहू एक्टर जैसा है. इस वायरल वीडियो में शशि कपूर का हमशक्ल एक लड़की के साथ एक्टर की ही फिल्म के एक गाने 'मैं तो बेघर हूं' पर एक्ट करते दिख रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हैरान हैं. एक ने लिखा है, 'मुझे तो लगा था कि यह असली शशि कपूर हैं'. दूसरे ने लिखा है, शशि कपूर जिंदा होते तो इस ईनाम देते'. तीसरा यूजर लिखता है, शशि कपूर का हमशक्ल इतना ओरिजिनल कैसे हो सकता है'. अब लोग इस वीडियो पर ऐसे ही शॉकिंग कमेंट्स कर रहे हैं.  


कौन हैं शशि कपूर का हमशक्ल?

शशि कपूर का यह हमशक्ल इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, जहां उसे 12 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. इसका असली नाम रायकिशन है और इसके बायो में जूनियर शशि कपूर भी लिखा हुआ है. एक्टर का यह डुप्लीकेट इवेंट में परफॉर्म करता है और लाखों रुपये कमाता है. इसके अलावा यह शशि कपूर के गाने और उनके डायलॉग पर रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करता है. आप इसके इंस्टा अकाउंट पर देखेंगे कि यह ज्यादातर शशि कपूर के लुक में नजर आ रहा है. इतना ही नहीं यह खुद को सिंगर भी बताया है और इसकी सिंगिंग के कई वीडियो भी हैं.




 

