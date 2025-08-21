शर्मिला टैगोर के दामाद की 10 तस्वीरें, बचपन में हिट लेकिन हीरो बनकर नहीं मिली सक्सेस

शर्मिला टैगोर फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनका चेहरा और इमेज इस कदर दिमागों में फिट है कि नाम लेते ही बड़ी-बड़ी आंखें और लंबी चोटी और साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की दिखने लगती है. इस एक्ट्रेस ने ग्लैमर की दुनिया से दूर क्रिकेट में नाम कमा रहे नवाब पटौदी से शादी की. इस शादी के बाद भी शर्मिला ने फिल्मों में काम किया. शुरुआत में इस चीज पर बहुत सवाल उठे कि शर्मिला शादी के बाद भी फिल्में कर रही हैं लेकिन ना तो खुद एक्ट्रेस इस तरह की पिछड़ी सोच की थीं और ना ही उनके पति मंसूर अली खान ने कभी इन बातों को तूल दी. शर्मिला ने काम जारी रखा और खूब नाम रौशन किया.

बच्चों ने भी अपनाई मां की राह

अब शर्मिला फिल्मों में थीं तो उनके बेटे सैफ अली खान भी ग्लैमर की दुनिया में आए. इसके साथ-साथ बेटी सोहा अली खान ने भी पर्दे की दुनिया में किस्मत आजमाई. शर्मिला की और बेटी हैं सबा अली खान लेकिन वो फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं. फिलहाल यहां हम इन सभी के फिल्मी करियर की बात नहीं करने वाले बल्कि शर्मिला टैगोर की छोटी बेटी सोहा और उनके पति की बात करने वाले हैं. सोहा के पति भी एक एक्टर हैं और वो कोई और नहीं बल्कि राजा हिंदुस्तानी के चाइल्ड स्टार कुणाल खेमू हैं.

बतौर चाइल्ड स्टार रहे हिट

कुणाल खेमू ने बतौर चाइल्ड स्टार सर, हम हैं राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, जख्म और भाई जैसी फिल्में कीं. कुणाल को उनकी बचपन की फिल्मों में खूब सराहा और पसंद किया गया. साल 2005 में उन्होंने फिल्म कलयुग से बतौर लीड हीरो शुरुआत की. ये फिल्म और इसके गाने पसंद किए गए हालांकि कुणाल खेमू को इससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद से वो मल्टी स्टारर फिल्मों में ही नजर आए. मतलब कि उन्होंने ढोल, ट्रैफिक सिग्नल, गोलमाल-3, गो गोआ गॉन, भाग जॉनी, गोलमाल अगेन, कलंक जैसी फिल्में की लेकिन इन्हें उनकी फिल्में नहीं कहा जा सकता.

5 साल डेट करने के बाद की शादी

बात करें पर्सनल लाइफ की तो वे साल 2009 से शर्मिला टैगोर की लाडली सोहा अली खान के साथ रिलेशनशिप में थे. साल 2014 में उन्होंने सगाई की और फिर 25 जनवरी 2015 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की.