कैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ करती है मैनेज? कौन है सबसे दिल के करीब? जानें शनाया कपूर से जुड़ीं 6 बातें

ग्लैमर, रेड कार्पेट अपीयरेंस और स्टाइलिश आउटिंग्स से हटकर भी शनाया कपूर के इंस्टाग्राम पर उनकी जिंदगी के कई ऐसे पल देखने को मिलते हैं, जो उन्हें और भी आम लोगों जैसा बनाते हैं. परिवार के साथ वक्त बिताना हो या अपने प्यारे पेट पाब्लो के साथ घूमना, शनाया अक्सर अपने फॉलोअर्स को अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पलों की झलक दिखाती रहती हैं. 3 नवंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर आइए नजर डालते हैं उनके इंस्टाग्राम के ऐसे पांच पलों पर, जिन्होंने उन्हें हमें और भी पसंदीदा बना दिया.

पाब्लो के साथ सुबह की सैर

दिन की शुरुआत खुली हवा में टहलने और अपने प्यारे पेट के साथ कुछ वक्त बिताने से बेहतर क्या हो सकता है. शनाया और पाब्लो की मॉर्निंग वॉक की झलकियां कुछ ऐसी ही प्यारी याद दिलाती हैं. उनके साथ बिताए ये छोटे-छोटे पल दिखाते हैं कि कभी-कभी दिन को खास बनाने के लिए बस अपने पसंदीदा साथी का साथ ही काफी होता है.

ये भी पढ़ें- किंग का पहला रोमांटिक गाना तू मिल जाए रिलीज, SRK और दीपिका का रोमांस, अरिजीत सिंह और Ed Sheeran की जादुई आवाज

परिवार के साथ सुकून भरे पल

शनाया के लिए परिवार के साथ बिताया गया वक्त हमेशा खास रहा है. अपने करीबियों के साथ समय बिताते हुए उनकी तस्वीरें उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू दिखाती हैं, जो ग्लैमर और लाइमलाइट से बिल्कुल अलग है. ये पल याद दिलाते हैं कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अपनों के साथ बिताया गया समय हमेशा सबसे कीमती होता है.

पाब्लो के साथ छोटी-छोटी आउटिंग्स

चाहे कहीं बाहर घूमने जाना हो या बस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना, पाब्लो अक्सर शनाया के साथ नजर आता है. अपने पेट के साथ उनकी ये प्यारी तस्वीरें रोजमर्रा की जिंदगी के उन पलों को दिखाती हैं, जिनसे हर पेट लवर आसानी से जुड़ सकता है. आखिर अपने प्यारे साथी को हर जगह साथ ले जाने का मन किसका नहीं करता.

आराम भरे दिन और मूवी नाइट्स

हर दिन कुछ नया करने या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी घर पर आराम से बैठना और अपनी पसंदीदा फिल्म देखना ही सबसे अच्छा प्लान होता है. शनाया की ऐसी ही आराम भरी झलकियां और उनकी मूवी नाइट्स हमें भी याद दिलाती हैं कि भागदौड़ के बीच खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना कितना जरूरी है.

कॉफी के बिना दिन की शुरुआत कैसी

कुछ लोगों को सुबह उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो कुछ के लिए एक कप कॉफी ही काफी है! शनाया के कॉफी वाले पल उन सभी लोगों से जुड़ते हैं, जिनके लिए दिन की अच्छी शुरुआत उनकी पसंदीदा कॉफी के बिना अधूरी है. आखिर एक कप अच्छी कॉफी के साथ सुबह का मजा ही कुछ और होता है.

खाने के मामले में कोई समझौता नहीं

शनाया के लिए अच्छा खाना भी जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों में से एक है. फिर चाहे पिज्जा का मजा लेना हो या अपनी पसंदीदा डिश का लुत्फ उठाना, वह खाने के इन पलों को खुलकर एंजॉय करती नजर आती हैं. उनकी ये झलकियां बताती हैं कि कभी-कभी खुशी बस अपनी पसंद का खाना खाने और हर निवाले का मजा लेने में ही होती है. काम की बात करें तो शनाया कपूर अपनी आगामी सीरीज ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' की रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसके साथ वह अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं. इस सीरीज में वह जुड़वां बहनों आयशा और अदिति मलिक की दोहरी भूमिका निभाती नजर आएंगी.

ये भी पढे़ं- 'उनके गाने मेरे दिल के बेहद करीब', लता- आशा की जबरा फैन हैं मोनाली ठाकुर