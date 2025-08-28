शमिता शेट्टी का बिग बॉस में राकेश बापट से बना रिश्ता था शो की 'मजबूरी'? एक्ट्रेस बोलीं- मेरी जिंदगी का वो चैप्टर...

एक तरफ बिग बॉस-19 अभी अभी शुरू हुआ है और सुर्खियों में छाया हुआ है वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस की एक पुरानी कंटेस्टेंट सुर्खियों में है. इनका नाम है शमिता शेट्टी. शमिता ने हाल में पिंकविला के साथ एक खास बातचीत में अपने पिछले रिलेशनशिप्स को लेकर बात की और कि कैसे सिंगल वुमेन होने के नाते वह अपनी मानसिक शांति को सैक्रिफाइस करने के मूड में नहीं हैं.

अपने पिछले रिश्तों पर क्या बोलीं शमिता शेट्टी

शमिता से जब बिग बॉस के घर में लगभग प्यार पाने के बारे में पूछा गया. जवाब में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने मेंटली अपनी जिंदगी से उस चैप्टर को डिलीट कर दिया है. उन्होंने कहा, "प्लीज समझें, जब आप इतने लंबे समय तक घर के अंदर बंद रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए ऐसे रिश्ते बनाना नैचुरल है. क्योंकि आप सहारे की तलाश करते हैं... अपने कमजोर पलों में, आप उस नजदीकी की तलाश करते हैं जो बहुत नैचुरल है."

शमिता शेट्टी ने कहा, "हालांकि, बाहरी दुनिया में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं. यह एक ऐसा चैप्टर है जो मेरी जिंदगी से मिटा दिया गया है."

उन्होंने आगे एक सिंगल वुमेन के रूप में जिंदगी को अपनाने और अपनी पर्सनल स्पेस की सुरक्षा के बारे में भी खुलकर बात की.शेट्टी ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह नैचुरल है. समय के साथ आप अपने तौर-तरीकों के आदी हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं... आप इससे समझौता नहीं करना चाहते."

शमिता ने कहा, "एक इंडिपेंडेट वर्किंग वुमेन होने के नाते, मैं सिर्फ इसलिए अपनी शांति से समझौता नहीं करना चाहती क्योंकि आप कभी-कभी अकेले होते हैं. मुझे लगता है कि बहुत से लोग अकेलेपन में ही रिश्ते बनाते हैं. मुझे उस मुकाम तक पहुंचने में, जहां मैं अपने आप में... अपनी जगह पर खुश रह सकूं, थोड़ा समय लगा."

उन्होंने आगे कहा, "देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर रिश्ता आपको थका देता है. वे अपने साथ एक छोटा सा हिस्सा ले जाते हैं. इसलिए जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मेरी आत्मा का सम्मान करता हो, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी."

बता दें कि शमिता शेट्टी, बिग बॉस ओटीटी के सेट पर एक्टर राकेश बापट से मिलने के बाद उनके साथ रिलेशनशिप में थीं. इस जोड़े ने सितंबर 2021 में डेटिंग शुरू की, लेकिन जुलाई 2022 में उनका ब्रेकअप हो गया.