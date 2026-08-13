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शकीला को महंगा पड़ा फोन चलाना, ज्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में पहुंचीं अस्पताल, करवानी पड़ी गर्दन की सर्जरी

साउथ की मशहूर एक्ट्रेस ने अपनी तकलीफ के बारे में डिटेल में बताते हुए लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चों को भी गैजेट्स देने से पहले जरूर सोचें.

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शकीला को महंगा पड़ा फोन चलाना, ज्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में पहुंचीं अस्पताल, करवानी पड़ी गर्दन की सर्जरी
शकीला ने शेयर किया मोबाइल की वजह से क्यों करवानी पड़ी सर्जरी
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नई दिल्ली:

साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रहीं शकीला ने हाल ही में अपनी सेहत से जुड़ी एक गंभीर समस्या के बारे में बताया. अपनी इस परेशानी के चलते उन्हें गर्दन की सर्जरी करवानी पड़ी और इसमें 3 लाख रुपये का खर्च आया था. अस्पताल से घर लौटने के बाद, उन्होंने एक वीडियो में अपनी रिकवरी के बारे में जानकारी दी. इस वीडियो में वह गर्दन पर कॉलर पहने हुए दिखाई दीं. शकीला ने बताया कि यह समस्या गलत पॉस्चर में लेटकर घंटों तक फोन पर गेम खेलने और वीडियो देखने की वजह से हुई. 

उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपने फैंस को मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर आगाह करने और माता-पिता से बच्चों को गैजेट्स देने में सावधानी बरतने के लिए भी किया. थलपति विजय, जीवा और मोहनलाल जैसी हस्तियों के साथ काम कर चुकीं शकीला ने बताया कि वह अक्सर फोन इस्तेमाल करते समय घंटों तक एक करवट लेटकर रहती थीं. उन्होंने कहा कि वह लगातार चार घंटे तक गेम खेल सकती थीं और फोन पर वापस आने से पहले सिर्फ चाय या कॉफी के लिए ब्रेक लेती थीं. उन्होंने यह भी कहा कि वह घंटों तक YouTube और Instagram पर रील्स देखती रहती थीं. शकीला ने आगे बताया कि लंबे समय तक इस्तेमाल और गलत पॉस्चर ने उनकी गर्दन की नसों पर गहरा असर डाला इसके चलते आखिर में उन्हें बड़ी सर्जरी करवानी पड़ी.

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Photo Credit: social media

उन्होंने कहा, "हाल ही में मेरी सर्जरी हुई है. यह एक बड़ी सर्जरी थी. मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताती हूं. फोन एक बहुत ही काम की चीज है लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें." शकीला ने यह भी बताया कि रिकवरी के दौरान उन्हें अभी रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत है. उन्होंने लोगों से कहा कि वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरी हो और माता-पिता को सलाह दी कि वे बच्चों को गैजेट्स पर ज्यादा समय न बिताने दें.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए करें. फालतू वीडियो देखने से बचें, यहां तक कि मेरे वीडियो भी नहीं, और सिर्फ काम के वीडियो देखें. नहीं तो आपके 3 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे और आपको असहनीय दर्द भी सहना पड़ेगा."

शकीला का फिल्मी करियर

शकीला ने 1990 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और 2000 में 'किन्नाराथुम्बिकल' (Kinnarathumbikal) की सफलता के बाद मलयालम सिनेमा में एक लोकप्रिय नाम बन गईं. यह फिल्म बहुत सफल रही और केरल में 'शकीला वेव' (Shakeela wave) के नाम से मशहूर दौर की शुरुआत हुई. बाद में वह 'छोटा मुंबई' (Chotta Mumbai) और 'तेजा भाई एंड फैमिली' (Teja Bhai & Family) जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं.

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मलयालम सिनेमा के अलावा, शकीला ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने पिछले दशक में कई सपोर्टिंग रोल में काम किया, उन बोल्ड फिल्मों से ब्रेक लेते हुए जिनका वह हिस्सा थीं. उनकी फिल्मोग्राफी में मारू मालार्ची, थोट्टी गैंग, जयम, मोनालिसा, बांगरम, अजगिया तमिल मगन, शिव मनसुला शक्ति, बॉस अंगिरा भास्करन, वासुवुम सरवनानुम ओन्ना पदिचवांगा और माधा गाजा राजा शामिल हैं.

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