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गोविंदा का फेवरेट है 32 साल पुराना गाना, कुमार सानू की आइकॉनिक आवाज, हीरो नंबर वन ने उठाया था जोखिम 

कुमार सानू द्वारा गाया गया ये 32 साल पुराना गाना गोविंदा का फेवरेट है, जिसके लिए हीरो नंबर वन ने जोखिम उठाया था.

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गोविंदा का फेवरेट है 32 साल पुराना गाना, कुमार सानू की आइकॉनिक आवाज, हीरो नंबर वन ने उठाया था जोखिम 
गोविंदा का फेवरेट है 32 साल पुराना गाना, कुमार सानू की आवाज ने बनाया सुपरहिट
नई दिल्ली:

गोविंदा 90 के दशक के सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन और राजा बाबू जैसी फिल्मों में चुलबुली एक्टिंग और डांस से फैंस का दिल जीता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीची का फेवरेट सॉन्ग कौनसा है. इसका हाल ही में जिक्र एएनआई को दिए इंटरव्यू में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 32 साल पुराने गाने में उन्होंने जोखिम उठाया था. लेकिन वह उनका फेवरेट है. खास बात यह कि आज यह गाना डीजे में खूब सुनने को मिलता है. 

गोविंदा का फेवरेट सॉन्ग है ये 32 साल पुराना गाना

ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने याद किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि भले ही कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न चले, लेकिन उसके गाने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं. उन्होंने कहा, मुझे ये पता था कि मेरी फिल्में नहीं चलेगी मेरी फिल्मों के गाने ज्यादा चलेंगे. उन्होंने बताया कि उनके करियर का सबसे बेस्ट और फेवरेट सॉन्ग सरकाई लो खटिया है. उन्होंने कहा, मैंने लोलो (करिश्मा) को कहा था कि ये गाना एक तरफ और पिक्चर के लिए जो तालियां बजेंगी एक तरफ. 

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सरकाई लो खटिया के लिए उठाया जोखिम

गोविंदा ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि इस गाने के लिए उन्होंने जोखिम उठाया. उन्होंने कहा, सेट पर मैंने डेविड (डायरेक्टर डेविड धवन) से कहा कैमरा रोल करे. मैंने हवा में लेफ्ट की ओर मुड़कर करिश्मा के एक तरफ से दूसरी तरफ आ गया. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मुझे चोट लग सकती थी. 

राजा बाबू का है गाना 

सरकाई लो खटिया आज 32 साल बाद भी खूब पॉपुलर है. यह फिल्म राजा बाबू का गाना है, जो 1994 में रिलीज हुई थी. यह मेलोड्रामा कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था. फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर के अलावा शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर नजर आए थे. जबकि फिल्म के गाने आनंद मिलिंद ने कंपोज किए और समीर ने लिखे थे. सरकाई लो खटिया को कुमार सानू और पूर्णिमा ने गाया था. 

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