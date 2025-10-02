शाहरुख खान नहीं, इन एक्टर्स की दीवानी हैं गौरी खान, बोले- मेरे जैसा, इनमें से कोई...

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का हर कोई दीवाना है. जब भी किसी रोमांटिक हीरो के बारे में लड़कियों से पूछा जाता है, तो सबसे पहले शाहरुख खान का नाम ही जुबान पर आता है. वहीं जानते हैं, कि शाहरुख अपनी पत्नी गौरी खान से बेहद प्रेम करते हैं, ऐसे में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया है, कि 'आपकी बीवी का रोमांटिक हीरो कौन है यानी आपकी बीवी का शाहरुख खान कौन हैं?' आइए जानते हैं क्या है उनका जवाब.



ये रहे हैं गौरी खान के रोमांटिक हीरो



जब शाहरुख खान से ये प्रश्न पूछा गया है, तो वह कुछ देर के लिए चुप बैठ गए और सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा- 'गौरी शुरुआत में बॉबी देओल को काफी पसंद करती थी, फिर कुछ समय बाद उन्हें इमरान खान अच्छे लगने लगे थे. इसके बाद संजय दत्त, फिरोज खान भी उनकी पसंद रही है.



शाहरुख खान ने बताया कि ये सभी एक्टर उन्हें काफी पसंद हुआ करते थे.



इसके बाद जब इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने कहा- जिन्हें गौरी पसंद करती थी, वो उनके शाहरुख खान थे, तो इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा- शाहरुख खान को कोई हो नहीं सकता है.



जानें- शाहरुख खान और गौरी खान की लव स्टोरी के बारे में



शाहरुख खान और गौरी खान की लव स्टोरी 1984 में शुरू हुई थी, जब वे दिल्ली में एक पार्टी में मिले थे. बता दें, दोनों अलग- अलग धर्म से आते हैं, जहां शाहरुख मुस्लिम हैं, तो गौरी हिंदू हैं. इसी वजह से गौरी के परिवार ने दोनों के प्यार पर शुरुआत में आपत्ति जताई थी, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो गया. दोनों ने साल 1991 में शादी कर ली थी. उनके तीन बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम.

