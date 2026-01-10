विज्ञापन

कौन है हुसैन उस्तरा, जिस पर बनी है शाहिद कपूर की ओ रोमियो! 13 फरवरी को होगी रिलीज, सामने आई पहली झलक

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों पर 13 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म हुसैन उस्तरा पर बनी है. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

कौन है हुसैन उस्तरा, जिस पर बनी है शाहिद कपूर की ओ रोमियो

शाहिद कपूर लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. शाहिद की फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म से उनका लुक भी सामने आ चुका है. जिसे देखकर लोग और ज्यादा खुश हो गए थे. जबकि ट्रेलर सामने आने के बाद अब फैंस को ओ रोमियो रिलीज होने का इंतजार है. इस फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. ये एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है. खास बात ये है कि फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है. कहा जा रहा है ये शाहिद की ये फिल्म हुसैन उस्तरा पर बनी है. बहुत ही कम लोग इस शख्स के बारे में जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन हैं हुसैन उस्तरा.

कौन हैं हुसैन उस्तरा

हुसैन उस्तरा मुंबई का एक गैंगस्टर था, जो दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी दुश्मनी के लिए जाना जाता था. उस्तरा का असली नाम हुसैन शेख था. कम उम्र में ही एक बहुत ही हिंसक लड़ाई के बाद उन्हें 'उस्तारा' नाम मिला, जिसमें उनके विरोधी के शरीर पर एक लंबा, साफ घाव हो गया था. कहा जाता है कि कंधे से नीचे तक एक लंबा चीरा लगाया गया था. ऐसा कट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऑपरेशन कैसे करें.

प्यार, नुकसान और बदले का इमोशनल टच

कहा जा रहा है कि विशाल भारद्वाज की रोमियो उस्तरा की जिंदगी पर आधारित लिखी गई है.  'डोंगरी टू दुबई' किताब के लिए मशहूर लेखक एस हुसैन जैदी ने अपनी सोशल मीडिया सीरीज के जरिए उस्तरा के बारे में डिटेल्स दीं. ओ रोमियो साल 2026 की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. फिल्म में शाहिद कपूर के शानदार फर्स्ट लुक से उम्मीदें और बढ़ा दी थीं. विशाल भारद्वाज की सिग्नेचर कहानी कहने के अंदाज के साथ, ये फिल्म प्यार, नुकसान और बदले की कहानी को एक अलग नजरिए से दिखाने का वादा करती है.

ओ रोमियो का आया ट्रेलर

फिल्म ‘ओ रोमियो' का ट्रेलर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है और फिल्म में कबीर सिंह से मिलते-जुलते शाहिद को दिखाया गया है, जो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो गए हैं. हाथों में बंदूक और खून से लथपथ शाहिद एक साथ कई गुंडों से लड़ते दिख रहे हैं. वहीं ट्रेलर में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी और तृप्ति डिमरी की झलक दिखाई गई है. ट्रेलर में फरीदा जलाल, अभिनेता से कहती हैं, "इश्क में जो तर जाए वो रोमियो और मर जाए वो .....". इसके अलावा ट्रेलर में नाना पाटेकर की भी झलक दिखाई गई है, वो अपने पुराने व्यंगात्मक अंदाज में दिखे हैं.

Hussain Ustara, Shahid Kapoor
