ओ रोमियो हुई सिनेमाघरों में रिलीज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने दिया रिव्यू, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा ने भी लुटाया प्यार

शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की रोमांटिक-एक्शन ड्रामा फिल्म ‘ओ रोमियो' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की कहानी को लेकर पहले विवाद था और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन कहानी को हुसैन उस्तरा से प्रेरित न बताकर कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी दी. इसके बाद सोशल मीडिया पर ओ रोमियो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स प्याल लुटाते हुए दिख रहे हैं. इसी बीच अब रिलीज के दिन शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत कपूर ने अपने असली रोमियो पर प्यार लुटाया है.

मीरा राजपूत ने पति के लिए शेयर किया पोस्ट

ओ रोमियो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे इंटरनेट यूजर्स ने एक्स पर फिल्म का रिव्यू दिया है. एक यूजर ने लिखा, तृप्ति डिमरी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, सुंदर लेकिन दमदार. उनकी केमिस्ट्री कहानी में इमोशनल वजन जोड़ती है. वहीं नाना पाटेकर एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे अवतार में हैरान करते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर स्टाइल में प्यार खूनी गैंग वॉर से मिलता है. अफरा-तफरी के बीच शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री जबरदस्त है. दिलचस्प, हिंसक और इमोशनल – वैलेंटाइन्स डे पर देखने लायक!

#TriptiiDimri delivers a stunning performance, graceful yet strong. Their chemistry adds emotional weight to the narrative.#NanaPatekar surprises in a very interesting and quirky avatar his performance adds depth and unpredictability to the film. Love it for sure.. pic.twitter.com/Sv40ByjmUC — STat. Advait Akash Shah (@advait_akash) February 13, 2026

ओ रोमियो की एडवांस बुकिंग

पोस्ट से साफ है कि मीरा को शाहिद और फिल्म दोनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि साल 2019 में अभिनेता ने फिल्म 'कबीर सिंह' से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, लेकिन बाद की सभी फिल्में औसत रही थीं. अब ‘ओ रोमियो' सिनेमाघरों में अनुभव करने के लिए तैयार है. फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग शानदार हुई है और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 11 फरवरी तक 1.42 करोड़ का कारोबार कर चुकी है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो भारत में होने वाले 3,449 शो में करीब 16,226 टिकट 11 जनवरी तक बिक चुके हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग लगातार हो रही है. सबसे ज्यादा टिकट्स दिल्ली-एनसीआर में बिक रही हैं. माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन बड़ी ओपनिंग कर सकती है. बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म एक रोमांटिक और एक्शन से भरपूर कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें शाहिद कपूर बेहद खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं. फिल्म दर्शकों को 'कबीर सिंह' वाली वाइब दे सकती है.

