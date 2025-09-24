शाहरुख खान के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस MLC बोले- चुनाव के वक्त आती है शाहरुख खान की याद

मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. यह सम्मान साल 2023 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' में शानदार अभिनय के लिए दिया गया. किंग खान को यह सम्मान मिलने के बाद फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. वहीं इन सबके बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव के समय शाहरुख खान को याद करती है और यह अवॉर्ड एक राजनीतिक हथकंडा हो सकता है.

जगताप ने कहा, "जब देश में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और जातीय तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब चुनाव के समय सरकार को शाहरुख खान की याद आती है." उन्होंने आगे कहा, "नेशनल अवॉर्ड बड़ा सम्मान है, लेकिन शाहरुख पहले ही विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. यह सम्मान उनकी प्रतिभा के लिए है या उनके धर्म के कारण, यह सवाल मेरे मन में है. कांग्रेस के समय में भी कई कलाकारों को सम्मानित किया गया था."

Mumbai, Maharashtra: On actor Shah Rukh Khan winning the National Award, Congress MLC Bhai Jagtap says, "...Receiving a National Award is a great honor, but Shahrukh Khan had already reached that level long ago. Even the world recognizes Shahrukh Khan; whether you accept it or… pic.twitter.com/DqkfPXCuFb — IANS (@ians_india) September 24, 2025

दूसरी ओर, पूर्व बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने इस अवॉर्ड का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शाहरुख खान को कोई बड़ा पुरस्कार नहीं दिया, लेकिन बीजेपी उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर देखती है. पुरोहित ने कहा, "कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस ने शाहरुख खान को नजरअंदाज किया. बीजेपी ने कभी भी शाहरुख को उनके धर्म के आधार पर नहीं आंका. यह अवॉर्ड उनकी अभिनय क्षमता को सम्मानित करता है."

उन्होंने यह भी कहा कि शाहरुख खान का नेशनल अवॉर्ड जीतना इस बात को गलत साबित करता है कि बीजेपी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करती है. पुरोहित ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हमेशा एकता और प्रतिभा को महत्व देती है. आपको बता दें कि 'जवान' शाहरुख खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हैं. उनकी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है.