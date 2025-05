दीपिका पादुकोण की हाइट का फायदा उठाते हैं शाहरुख खान, खुद से लंबी हीरोइन पर ये बोले किंग खान

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने वेव्स 2025 समिट में फिल्म निर्माता करण जौहर के होस्ट किए गए सेशन "द जर्नी: फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर" के दौरान मजेदार बातचीत की. करण के साथ बातचीत के दौरान, शाहरुख ने अपनी 'चेन्नई एक्सप्रेस' कोस्टार के साथ अपनी दोस्ती के बारे में एक मजेदार और वीयर्ड एक्सेप्टेंस दी. अपनी शर्मीली साइड के बारे में बात करते हुए, सुपरस्टार ने शेयर किया कि कैसे वह अक्सर सोशल इवेंट्स के दौरान छिपने के लिए दीपिका को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

"तो, जब मैं मंच पर आता हूं, तो मैं बहुत शर्मीला हो सकता हूं, मैं बहुत अजीब हो सकता हूं, मैं ऐसा ही हूं. और यही कारण है कि मुझे दीपिका पसंद है, क्योंकि वह मुझसे लंबी है. इसलिए, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, तो मैं उसके पीछे छिप सकता हूं," शाहरुख ने कहा.

दीपिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "यह सच है! दो अजीब लोग हैं और फिर वह मेरे पीछे भागता है, और फिर मैं उसके पीछे भागती हूं और हम बस एक-दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं."

"I'm shy and awkward at parties — I feel like a penguin in the wrong zoo. But when I'm with my fans, I feel at home. With them, I'm not meeting strangers — I'm meeting my own," says Shah Rukh Khan (@iamsrk)



