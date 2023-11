डेविड बेहकम की वेलकम पार्टी में थे शाहरुख खान, पहली तस्वीर आई सामने, क्या ढूंढ पाएंगे SRK फैंस

आनंद आहूजा ने शेयर की फोटो

आनंद अहूजा ने इस फोटो को शाहरुख खान, गौरी खान, अनिल कपूर, सोनम कपूर, सुहाना खान, आर्यन खान के साथ टैग किया है. वैसे तो इस फोटो में ये सभी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी का भी चेहरा इसमें नहीं दिख रहा है. इस फोटो को शेयर करते हुए आनंद आहूजा ने लिखा है, "Mumbai nights, We won't be distracted by comparison, if we're captivated by purpose'. आनंद आहूजा का ये कैप्शन और तस्वीर क्लिक करने का अंदाज बता रहा है कि किसी खास मकसद से तस्वीर को खींचा गया है. तस्वीर में बाकी सब के तो पैर नजर आ रहे हैं लेकिन सिर्फ किंग खान यानी शाहरुख खान का अक्स साफ तौर पर देखा जा सकता है

फ्रेम में दिखीं ये चीजें

दरअसल, इस ग्रुप फोटो में सभी के डिजाइनर शूज ही नजर आ रहे हैं और ये पता चल रहा है कि सभी ने गोल आकार में खड़े होकर साथ में पोज दिया है. फोटो में आर्यन खान ने सिल्‍वर कलर का स्निकर पहना है, जबकि शहरुख वाइट स्‍नीकर पहने नजर आ रहे हैं. अन्‍य सभी सेलिब्रिटीज ने ब्‍लैक फॉर्मल शूज कैरी किया है. बता दें कि गुरुवार को शाहरुख खान के आशियाना ‘मन्‍नत' में फुटबॉलर डेविड बेकहम के लिए स्‍पेशल वेलकम पार्टी रखी गई थी, जिसमें बी टाउन के कई स्‍टार शिरकत करने पहुंचे थे. इससे पहले बुधवार को सोनम कपूर और आनंद अहूजा ने भी डेविड बेकहम के लिए खास डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज शिरकत करने पहुंचते थे.