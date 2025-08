नेशनल अवॉर्ड मिलने पर शाहरुख खान को शशि थरूर ने दी बधाई, SRK का मजेदार जवाब हो रहा वायरल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को आखिरकार वो सम्मान मिला, जिसके वो दशकों से हकदार थे. अपनी सुपरहिट फिल्म जवान के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला.फिल्म में डबल रोल निभाकर शाहरुख ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोमांस के ही नहीं, हर रोल के बादशाह हैं. नेशनल अवार्ड मिलने की खुशी में उनके फैंस के साथ-साथ कई नामी हस्तियों ने भी उन्हें बधाई दी. इन्हीं में से एक थे कांग्रेस नेता शशि थरूर. उन्होंने शाहरुख की तारीफ करते हुए X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'एक नेशनल ट्रेजर को नेशनल अवार्ड मिला, बधाई हो शाहरुख खान'

शाहरुख खान का शशि थरूर को जवाब

Thank u for the simple praise Mr Tharoor…

would not have understood something more magniloquent and sesquipedalian… ha ha https://t.co/GHAhyCYT5S