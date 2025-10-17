विज्ञापन

मिस्टरबीस्ट ने सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान संग शेयर की फोटो, फैंस बोले- कुछ बड़ा होने वाला है?

446 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान नजर  रहे हैं. 

शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान दिखे साथ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के तीन खान यानी सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान को एक साथ देखना काफी मुश्किल है. लेकिन अगर साथ दिख जाएं तो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान 446 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह फोटो  रियाध में आयोजित जॉय फोरम 2025  का है, जिसमें हिस्सा लेने तीनों खान पहुंचे थे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने एक फोटो शेयर की, जिसमें तीनों खान नजर आ रहे हैं. सलमान खान जहां ब्लू सूट में दिख रहे हैं तो वहीं शाहरुख खान ऑल ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं. जबकि आमिर खान काली शेरवानी और सफेद पजामे में हैं. वहीं मिस्टर बीस्ट को ब्लैक शर्ट के साथ मैचिंग पैंट के साथ देखा जा सकता है. इस पोस्ट के साथ यूट्यूबर ने कैप्शन में लिखा, हे इंडिया, क्या हमें साथ में कुछ करना चाहिए?

 इस पोस्ट को शेयर करते ही यूजर्स ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, यह बहुत बड़ा है. मिस्टर बीस्ट के पास तगड़ा इन्फ्लूएंस है. दूसरे यजर ने लिखा, "यहां कई बड़े और प्रभावशाली लोग ऐसे ही उनके कंधों पर हाथ रखने से हिचकिचाएंगे. लेकिन उसे तो देखो, हाहा."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जॉय फोरम 2025 गुरुवार, 16 अक्टूबर और शुक्रवार, 17 अक्टूबर को हो रहा है. इस इवेंट में कई प्रोग्राम होंगे, जैसे कॉन्फ्रेंस, एक्सपो, वर्कशॉप, समझौते और नए अवसर. अलग-अलग इंडस्ट्री के टैलेंटेड लीडर्स को बुलाकर, जॉय फोरम एक ऐसा मंच है जहां नए आइडियाज, नई तकनीक और मनोरंजन के नए तरीके दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं. इस फोरम में जैकी चैन, जेसन मोमोआ के साथ बॉलीवुड के शाहरुख खान और आमिर खान जैसे पॉपुलर सितारे भी शामिल होंगे.

