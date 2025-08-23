विज्ञापन

शाहरुख खान की सास ने लगाए ठुमके, आलिया ने शेयर किया वीडियो, लोग बोले-इस उम्र में भी...

शाहरुख खान की सासू मां का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अगर नहीं देखा तो यहां देखें जल्दी.

शाहरुख खान की सास का डांस वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फैमिली इन दिनों खूब चर्चा में हैं, क्योंकि किंग खान के बेटे आर्यन खान सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं. वह बतौर एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनकर फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं. फिल्म का प्रीव्यू रिलीज हो चुका है, जो शाहरुख के फैंस के बीच छा गया है. इस बीच शाहरुख खान की सासू मां सविता छिब्बर का एक डांस वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो में गौरी खान की मां को जमकर ठुमके लगाते देखा जा रहा है. शाहरुख खान की सास 78 साल की उम्र में किसी 25 साल लड़की की तरह डांस करती दिख रही हैं.

शाहरुख खान की सासू मां ने किया डांस

इस वीडियो में सविता अपने बेटे विक्रांत के साथ जमकर नाचती दिख रही हैं. आर्यन, सुहाना और अबराम खान की नानी का इस वीडियो में कोई जवाब नहीं है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और किंग खान के फैंस के बीच छा गया है. इस वीडियो को गौरी खान की भतीजी आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. आलिया ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'तो अब मुझे पता चला कि यह सब टैलेंट मेरे अंदर कैसे आया है, इसका मतलब यह मेरे जीन मे ही है, ये हैं मेरे दो अनमोल रत्न दादी और पापा'. जैसा कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो लोग कमेंट्स करने में भी पीछे नहीं हैं.
 

लोगों ने लुटाया प्यार

शाहरुख खान की सासू मां के डांस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'शेयर करने के लिए थैंक्यू आलिया'. दूसरा लिखता है, वाह जी वाह..आर्यन सुहाना की नानी रॉक्स'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'ओ माय गॉड, इनमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है, अब मुझे पता चला कि गौरी खान इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हैं'. चौथे ने लिखा है, 'वाओ यह तो बहुत ही मजेदार है'. एक और लिखता है, 'क्या शाहरुख खान ने देखा यह वीडियो? अब लोग शाहरुख खान की सासू मां का डांस देख ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. बता दें, शाहरुख खान की सासू मां दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं.

