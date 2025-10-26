मन्नत के अंदर का नजारा देख उड़े रजत बेदी के होश, बोले- वो बकिंघम पैलेस जैसा, एयरपोर्ट की तरह होती है चेकिंग  

शाहरुख खान के मुंबई वाले बंगले मन्नत के दर्शन किंग खान का हर फैन करना चाहता है, लेकिन बादशाह के बंगले में बस किस्मत वालों को ही एंट्री मिलती है. जो मन्नत में एक बार चला जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मन्नत किसी स्वर्ग से कम नहीं है. अब एक्टर रजत बेदी ने मन्नत की यात्रा का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. रजत बेदी को शाहरुख के बंगले मन्नत में जाने का मौका उस वक्त मिला था, जब उन्होंने किंग खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज बैंड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया था. यह सीरीज बीते महीने से नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है. इस सीरीज में रजत का रोल जरज सक्सेना का है. रजत बेदी को कैसा लगा मन्नत का नजारा, चलिए आपको बताते हैं.



कैसा है अंदर से मन्नत?



रजत बेदी इन दिनों खूब चर्चा में हैं और इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं. इसमें वह अपने कमबैक से लेकर अपनी गुमनामी की जिंदगी पर शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में जब रजत से शाहरुख खान के बंगले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मन्नत में जाना मतलब बकिंघम पैलेस जाने जैसा है, जिस तरह आप किसी हवाई अड्डे में प्रवेश करते हैं, जहां आपके सामान की जांच की जाती है, मन्नत में प्रवेश करते समय आपके सामान की जांच की जाती है'. रजत ने यह भी बताया कि घर का वह गेट जहां अक्सर फैंस शाहरुख की एक झलक पाने के लिए जमा होते दिखाई देते हैं, असल में घर का एंट्री गेट नहीं है'. एक्टर ने आगे बताया कि शाहरुख खान के घर में 100 सीटर फिल्म थिएटर भी है. एक्टर ने खुलासा किया कि उन्हें सीरीज का एक्सटेंडेड ट्रेलर देखने के लिए घर बुलाया गया था. इस दौरान करण जौहर, श्वेता नंदा और खान फैमिली के लोग थे.



शाहरुख की फिल्म के थे असिस्टेंट डायरेक्टर

इसी इंटरव्यू में रजत ने बताया कि शाहरुख से उनका नाता पुराना है. क्योंकि फिल्म जमाना-दिवाना में वह असिस्टेंट डायरेक्टर थे. एक्टर ने बताया, 'शाहरुख मुझे प्यार से टाइगर कहते हैं, उन्होंने मुझे कभी रजत नहीं कहा, मैं खुश हूं'. बंगले के बारे में और बातें बताते हुए रजत ने कहा, मन्नत दो सेक्शन में बटा है, पहला बंगला और दूसरा बगल की बिल्डिंग, यह जमीन का ही एक टुकड़ा है, लेकिन बड़ी इमारत के साथ बंगले से जुड़ा है, मैं वहां नहीं गया था, वहां सभी के लिए अलग-अलग फ्लोर है, इसमें 2-3 जगह बैठने की जगह और शानदार डाइनिंग हॉल भी हैं.