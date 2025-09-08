जब 30 साल पहले आमिर खान की इस फिल्म के लिए नेपाल में हुआ था विरोध, दोबारा करनी पड़ गई थी रिलीज

नेपाल में युवा(Gen-Z) सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं. आंदोलनकारी प्रदर्शन करते हुए नेपाल की संसद में घुस गया है. यह मामला इतना बढ़ गया है कि इस प्रदर्शन में करीब 14 लोगों की मौत हो गई है. नेपाल भले से इस वजह से इन दिनों सुर्खियों में हो लेकिन वह भारत को लेकर भी कई बार चर्चा में आ जाता है. नेपाल में भारतीय फिल्मों को भी खूब पसंद किया जाता है. आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले जो नेपाल में काफी लंबे समय तक चली थी.

ये भी पढ़ें: इस एक्ट्रेस को चमेली के फूल का गजरा लगाकर सफर करना पड़ा मंहगा, लगा 1.14 लाख रुपये का जुर्माना

इस फिल्म का नाम रंगीला है. रंगीला हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्मों में से एक हैं. इस फिल्म को रिलीज हुए 30 साल हो चुके हैं, जिसे आज भी खूब पसंद किया जाता है. फिल्म रंगीला को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए आज 30 साल हो गए हैं. इस फिल्म का जादू आज भी उस समय की तरह ही बरकरार है. बता दें कि 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म रंगों से भरी एक अनोखी लव स्टोरी थी. इसने न सिर्फ बॉलीवुड के लुक को नहीं बदला, बल्कि कहानी कहने, म्यूजिक और स्टारडम के मायने भी नए सिरे से लिख दिए. इस फिल्म की असली जान थे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जिन्होंने अपने बेफिक्र और अनोखे अंदाज से स्क्रीन पर ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक आज भी उसे याद करते हैं.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि रंगीला नेपाली सिनेमाघरों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है. जब यह फिल्म काठमांडू के एक बड़े थिएटर से उतारी जा रही थी तो लोगों ने विरोध किया और इसे दोबारा उसी थिएटर में रिलीज किया गया था. बात करें नेपाल के हालिया विरोध प्रदर्शन की तो बीते दिनों नेपाल की केपी ओली सरकार की ओर से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और X जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है. सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने से रोका है, युवा सड़क पर उतरकर रियल सवाल पूछने लगे हैं, भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, नौकरी कहां है वाला सवाल करने लगे हैं. सरकार को सेना उतारनी पड़ी है, कर्फ्यू लगाना पड़ा है.

