विज्ञापन

'जेलर 2' में शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री कंफर्म! मिथुन चक्रवर्ती ने खोला राज

Shah Rukh Khan in Jailer 2: जेलर 2 को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने धमाकेदार राज खोला है. फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे मिथुन चक्रवर्ती ने बताया है कि इसमें रजनीकांत के साथ शाहरुख खान भी नजर आएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
'जेलर 2' में शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री कंफर्म! मिथुन चक्रवर्ती ने खोला राज
Shah Rukh Khan in Jailer 2: रजनीकांत की जेलर 2 में हुई मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला है. नेल्सन दिलीपकुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2 (Jailer 2)' में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की एंट्री की खबरें अब कंफर्म हो गई हैं. फिल्म के एंटागोनिस्ट मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) ने खुद इसकी पुष्टि की है. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म में शाहरुख का शामिल होना न सिर्फ एक बड़ा सरप्राइज है, बल्कि यह पैन इंडिया सिनेमा की नई दिशा को दर्शाता है. नेल्सन की अनोखी स्टाइल वाली यह फिल्म अब और भी ग्रैंड होने जा रही है.

यह भी पढ़ें: Dhurandhar ने Jawan को बॉक्स ऑफिस पर दी धोबी पछाड़, शाहरुख से आगे निकले रणवीर सिंह

'जेलर' की पहली किस्त ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. रजनीकांत की दमदार एक्टिंग, नेल्सन के ह्यूमर से भरे डायरेक्शन और मल्टीस्टारर कास्ट ने इसे सुपरहिट बना दिया. अब सीक्वल में शाहरुख खान का जुड़ना इसे और ऊंचाई पर ले जाएगा. मिथुन चक्रवर्ती, जो फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं, ने हाल ही में इसकी पुष्टि की. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'हां, शाहरुख खान फिल्म का हिस्सा हैं. यह नेल्सन की बेहतरीन कास्टिंग है.' 

क्या हो रहा है
फिल्म की कास्टिंग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. रजनीकांत लीड रोल में हैं, जबकि शाहरुख खान का रोल अभी सीक्रेट रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, यह एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन नेल्सन की स्टाइल को देखते हुए यह महत्वपूर्ण साबित होगा. फिल्म में मोहनलाल, शिवराजकुमार, संथानम, एसजे सूर्या, विजय सेतुपति, सूरज वेंजरामूडु, मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालान जैसे सितारे शामिल हैं. इसके अलावा नेल्सन की खासियत वाले नए कैरेक्टर्स और यूट्यूबर्स भी नजर आएंगे

फैन्स के रिएक्शन
फैंस की रिएक्शंस भी देखने लायक हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह रजनीकांत की फिल्म नहीं, कैमियो की फिल्म है.' जबकि दूसरे ने कहा, 'इतने कैमियो के साथ कलेक्शन आएगा तो रजनीकांत को क्रेडिट देंगे, लेकिन विजय की फिल्म होती तो एलसीयू कहते.' नेल्सन पर दबाव है कि वह पार्ट 1 की तरह फिल्म को बैलेंस करें. पार्ट 1 में रजनीकांत के अलावा मोहनलाल और शिवराजकुमार के कैमियो ने खूब वाहवाही लूटी थी. अब शाहरुख का जुड़ना बॉलीवुड और साउथ के बीच ब्रिज की तरह काम करेगा.

बैकग्राउंड
'जेलर' की पहली फिल्म एक एक्शन-कॉमेडी थी, जिसमें रजनीकांत एक रिटायर्ड जेलर के रोल में थे. फिल्म ने दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा कमाई की और नेल्सन को स्टार डायरेक्टर बना दिया. सीक्वल की घोषणा के बाद से ही स्पेकुलेशंस चल रही थीं. शाहरुख खान, जो 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' से सुपरस्टारडम को नए लेवल पर ले गए, अब साउथ सिनेमा में कदम रख रहे हैं.

इससे पहले वे 'रॉकेट्री' में कैमियो कर चुके हैं, लेकिन 'जेलर 2' में उनका रोल बड़ा हो सकता है. यह कास्टिंग पैन इंडिया सिनेमा की ट्रेंड को फॉलो करती नजर आ रही है. 'केजीएफ', 'पुष्पा' और 'आरआरआर' जैसी फिल्मों ने दिखाया कि क्रॉस-इंडस्ट्री कास्टिंग कितनी सफल हो सकती है. अब देखना है कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ फिल्म क्या करिश्मा दिखाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jailer 2, Rajinikanth, Shah Rukh Khan, Mithun Chakraborty
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com