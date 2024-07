सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी शाहरुख खान की जवान, इस बार कल्कि 2898 को टक्कर दे पाएगी किंग खान की फिल्म

इन दिनों कल्कि 2898 ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में धमाल मचाया हुआ है. बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन और प्रभास के एक्शन को खूब पसंद किया जा रहा है. यही वजह है कि कल्कि 2898 ने सिर्फ पांच दिनों में अपना बजट से ज्यादा कमाई कर ली है. फिल्म ने अब तक 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. कल्कि 2898 ने आने वाले वीकेंड पर और भी ज्यादा कमाई करने की उम्मीद है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है. इस बीच शाहरुख खान की जवान को फिर से रिलीज किया जा रहा है.

हालांकि किंग खान की यह फिल्म भारत के सिनेमाघरों में नहीं बल्कि जापान में रिलीज होगी. सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की अनुसार शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकोण और विजय सेतुपति की फिल्म जवान 29 नवंबर 2024 को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जिसने बॉक्स ऑफिस कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे. गौरतलब है कि जवान ने भारत में 639.75 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हासिल कर ली है. जबकि दुनियाभर में यह आंकड़ा 1146 करोड़ तक पहुंच गया है.

