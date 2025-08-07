विज्ञापन

शाहरुख खान को मिले नेशनल अवॉर्ड पर विवाद, अब इम्तियाज अली ने रखी अपनी बात

शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर एक्ट्रेस उर्वशी ने सवाल उठाए और जूरी के फैसले की निष्पक्षता पर संदेह जताया.

शाहरुख के नेशनल अवॉर्ड पर छिड़े विवाद पर बोले इम्तियाज अली
नई दिल्ली:

शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए नेशनल अवॉर्ड दिया गया था. इसके बाद बहुत से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. वैसे तो लाखों लोग इस बात को लेकर खुश हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़े करते दिखे. कुछ लोगों का मानना है कि नेशनल अवॉर्ड शाहरुख खान को नहीं दिया जाना चाहिए था. इस पर अब फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी अपनी राय रखी है. इम्तियाज ने आईएएनएस से खास बात करते हुए कहा कि ये अवॉर्ड मिलना उनके लिए गर्व की बात है.

इसके बाद उनसे पूछा गया कि शाहरुख खान को मिले नेशनल अवॉर्ड को लेकर विवाद हो रहा है. कहा जा रहा है कि वो इसके हकदार नहीं थे. इस पर उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि नहीं-नहीं, अगर ये देश ने उन्हें सम्मान दिया है, तो यह बहुत बड़ी चीज है. मैं शाहरुख सर को बधाई देना चाहता हूं और दूसरे विजेताओं को भी बधाई देना चाहूंगा.

इससे पहले उन्होंने डीडीएलजे को 25 साल पूरे होने पर भी अपनी राय दी. इमतियाज अली ने कहा कि ये बहुत बड़ी फिल्म है, 25 साल से वो इसे देख रहे हैं और आज भी वो इससे सीखने की कोशिश करते हैं. उन्हें लगता है कि ऐसी फिल्में बहुत कुछ कर जाती हैं. इससे पहले मुकेश खन्ना ने शाहरुख खान को उनकी फिल्म 'जवान' के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर उठे सवालों पर प्रतिक्रिया दी थी. अभिनेत्री उर्वशी ने शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाए और जूरी के फैसले की निष्पक्षता पर संदेह जताया.

उर्वशी ने सवाल किया कि शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर चुनने के लिए कौन से मापदंड अपनाए गए?

मुकेश खन्ना ने इस बारे में अपनी राय रखते हुए आईएएनएस से कहा कि यह पुरस्कार किसी अभिनेता के पूरे करियर को सम्मानित करने के रूप में दिया जाता है और शाहरुख खान को 40 साल के अपने फिल्मी सफर के बाद यह सम्मान मिलना पूरी तरह से उचित है.

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जो लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए नहीं, बल्कि 'स्वदेश' के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए था, उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी भी बड़े कलाकार के पूरे करियर को एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
