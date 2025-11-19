विज्ञापन

शाहरुख खान के इस डुप्लीकेट देख लोग हुए शॉक्ड, 'डर' का रिक्रिएट किया ये सीन, देखते ही बोले यूजर्स- मीशो से पैक होकर आया है...

इंदौरी एसआरके का इंस्टाग्राम अकाउंट शाहरुख खान के तरह-तरह के लुक और सीन से भरा हुआ है. इंदौरी एसआरके को सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

शाहरुख खान के कई हमशक्ल देखे होंगे, लेकिन इंदौरी एसआरके (Indori SRK) की बात ही अलग है. वह सोशल मीडिया स्टार हैं और आए दिन शाहरुख के गाने और डायलॉग पर मजेदार रील रिक्रिएट कर अपने फॉलोअर्स का खूब मनोरंजन करते रहते हैं. इंदौरी एसआरके का इंस्टाग्राम अकाउंट शाहरुख के इंदौरी एसआरके के रूप में अलग-अलग लुक से भरा हुआ है और लोग उनपर खूब प्यार भी लुटाते हैं. अगर इंदौरी एसआरके को शाहरुख खान का जबरा फैन कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा. अब इंदौरी एसआरके ने अपने इस वीडियो में शाहरुख खान की बतौर विलेन ब्लॉकबस्टर फिल्म डर के गाने किरण का एक सीन रिक्रिएट किया है.

शाहरुख खान का डुप्लीकेट देखा क्या?

इस वीडियो में आप इंदौरी एसआरके को ऑल ब्लैक लुक में बिल्कुल शाहरुख खान की तरह नेगेटिव रोल करते देखा जा सकता है. बैकग्राउंड में 'तू है मेरी किरण' बज रहा है और अंधेरी रात में इंदौरी एसआरके अपने फेवरेट स्टार शाहरुख की तरह एक्टिंग करते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर रील की तरह इंदौरी एसआरके की यह रील भी शाहरुख खान के फैंस के दिलों को छू रही है और वो इस पर कमेंट कर अपना प्यार जता रहे हैं. 28 हजार से  ज्यादा लाइक पा चुकी इस रील पर यूजर्स के कमेंट्स की भी बाढ़ आ चुकी है. हालांकि कुछ ऐसे भी हैं, जो इंदौरी एसआरके के एक्ट और उनके लुक का मजाक बना रहे हैं.

जनता ने लुटाया प्यार

इंदौरी एसआरके के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'एक बार को तो मुझे लगा कि आप शाहरुख हैं, लेकिन पास आए तो हकीकत पता चली, मगर आप कमाल लग रहे हैं', दूसरा यूजर लिखता है, 'किसी के टैलेंट का मजाक मत बनाओ, वो कम से कम कोशिश तो कर रहा है'. तीसरा लिखता है, 'अगर उस पर पैसा आ जाए तो वो भी शाहरुख खान जैसा हैंडसम हो जाएगा'. कईयों ने लिखा है कि दूर से यह शाहरुख खान ही लग रहा है. वहीं, कुछ ऐसे भी हैं, जो इंदौरी एसआरके के लिए अपशब्द लिख रहे हैं. खैर जो भी हो इंदौरी एसआरके का नया वीडियो उनके चाहने वालों के बीच तो छा ही गया है.

