कभी दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाता था शाहरुख का हमशक्ल, आज है लाखों में कमाई, विदेशों में करता है मौज

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के यूं तो कई हमशक्ल हैं, लेकिन इस हमशक्ल के तो वारे-न्यारे हो गए हैं. बात कर रहे हैं शाहरुख खान के हूबहू हमशक्ल इब्राहिम कादरी की, जो दिखने में जरा भी शाहरुख से कम नहीं हैं. इब्राहिम आज शाहरुख की शक्ल की बदौलत अमीर हो चुके हैं और कई इवेंट में जाकर लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. एक समय था जब इब्राहिम के लिए दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसा कमाना भी मुश्किल हुआ करता था. इब्राहिम ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी संघर्ष भरी लाइफ पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं इब्राहिम कादरी और कैसा रहा उनका संघर्ष से अमीरी तक का सफर.



अब लाखों में खेल रहा शाहरुख का हमशक्ल

इब्राहिम गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर स्टार बनने से पहले वह पेंटर या कहें साइन बोर्ड बनाने का काम करते थे. वह दीवारों पर पेंट से कंपनी के विज्ञापन बनाने का काम करते थे. कादरी ने बताया, 'मैं दीवारों पर पेंट करता था, साइन बोर्ड लगता था, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता था, फिर पता चला कि मैं लुक में शाहरुख खान से मिलता जुलता है, तो फिर मैंने सोशल मीडिया पर खुद को पेश करना शुरू किया'. आज इब्राहिम ग्लोबल इवेंट अटेंड करते हैं और 5 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं.



शाहरुख खान के सीखे हाव-भाव



इब्राहिम ने कहा, 'जब मैंने इवेंट करने शुरू किये, तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने शाहरुख की तरह चलना, बोलना और डांस करना सीखा, उनकी तरह कपड़े पहनना सीखा, क्योंकि सिर्फ शाहरुख जैसा दिखना काफी नहीं था, मैंने उनके तरह व्यवहार करना भी सीखा, मैं अब एक इवेंट के लिए 1.5 से 5 लाख रुपये तक चार्ज करता हूं, यह इवेंट पर डिपेंड करता हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चार्ज करने वाला हमशक्ल मैं ही हूं, और मेरी वजह से शाहरुख के अन्य डुप्लीकेट काम मांग रहे हैं, अगर मैं कोई इवेंट रिजेक्ट करता हूं तो वो उन्हें मिल जाता है'. इसी इंटरव्यू में जब इब्राहिम से पूछा गया कि क्या वे कभी शाहरुख से मिले हैं, अगर नहीं तो क्या मिलना चाहते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा, मैं उनसे कभी नहीं मिला और ना ही मिलने की ख्वाहिश है'.



शाहरुख की वजह से हो रहा नुकसान

इब्राहिम ने यह भी कहा कि वह कोई शो अटेंड नहीं करते हैं, ताकि शाहरुख की इमेज पर बुरा असर ना पड़े. इसके अलावा उन्होंने एक मजेदार बात यह भी बताई है कि शाहरुख की तरह से दिखने से उन्हें एक नुकसान यह है कि शॉपिंग मॉल में उन्हें चीजें महंगी मिलती हैं. इस पर उन्होंने कहा, शाहरुख जैसा दिखने में फायदा ही नहीं नुकसान भी है'.