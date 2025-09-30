विज्ञापन

शाहरुख के हमशक्ल ने आमिर के गाने पर लड़की के साथ किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए लोग बोले- ये तो आर्यन से भी ज्यादा...

शाहरुख का यह डुप्लीकेट उनके 90 के दशक के लुक में आए दिन वीडियो शेयर करता रहता है.

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स के एक नहीं बल्कि कई हमशक्ल देखने को मिल जाएंगे, जो एक्टर्स के गानों पर उन्ही की तरह एक्ट करते नजर आते हैं. रीलवुड की अपनी अलग दुनिया है, जहां अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान समेत कई स्टार्स के डुप्लीकेट अपनी वीडियो से हिट हो रहे हैं. अब शाहरुख खान के इस हूबहू डुप्लीकेट को ही देख लीजिए. शाहरुख का यह डुप्लीकेट उनके 90 के दशक के लुक में आए दिन वीडियो शेयर करता रहता है. अब शाहरुख के इस हमशक्ल ने आमिर खान की फिल्म मन के एक खूबसूरत गाने पर एक प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसे आप बार-बार देखने पर मजबूर होंगे.

शाहरुख खान का डुप्लीकेट ने जीता दिल (Shah Rukh Khan Doppelganger Video)  
शाहरुख खान के इस डुप्लीकेट का नाम सूरज कुमार है, जिसके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इसका इंस्टाग्राम बॉलीवुड गानों पर डांस और एक्टिंग रील से भरा हुआ है. अब शाहरुख के इस हमशक्ल ने आमिर खान की फिल्म के गाने 'कहना है तुमसे कहना' पर अपनी फीमेल दोस्त के साथ डांस रील शेयर की है. इसमें यह शख्स हूबहू शाहरुख खान की तरह दिख रहा है. अगर शाहरुख खान के 90 के दशक के लुक को इससे कंपेयर करेंगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा. खैर, इस वीडियो पर लोगों का क्या रिएक्शन और वो कितना प्यार लुटा रहे हैं. चलिए जानते हैं.
 

'कपल की क्या कैमिस्ट्री है' ((Shah Rukh Khan Duplicate Video)

शाहरुख खान के इस हमशक्ल के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'अपना भाई है छोटा शाहरुख'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'आप बस शाहरुख खान के गाने पर लिप सिंक कीजिए'. तीसरे ने लिखा है, 'वाह क्या एक्टिंग है, बिल्कुल हीरो हीरोइन दिख रहे हैं'. चौथा लिखता है, 'तुम दोनों फिल्मी स्टार हो'. इस वीडियो को शेयर किए अभी 2 घंटे ही हुए हैं और लोगों ने इस पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया है. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ने रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है.

