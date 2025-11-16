विज्ञापन

पापा हैं मशहूर एक्टर, ‘बेटे ने फराह खान को किया असिस्ट,डांसर्स को परोसे चाय, साफ किए रूम...’ ऐश्वर्या राय का रह चुका है बॉयफ्रेंड

हाल ही में एक इंटरव्यू में, विवेक ओबेरॉय ने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार फराह खान को असिस्ट किया, रिहर्सल रूम साफ़ किए और यहां तक कि डांसर्स को चाय भी परोसी.

Read Time: 2 mins
Share
पापा हैं मशहूर एक्टर, ‘बेटे ने फराह खान को किया असिस्ट,डांसर्स को परोसे चाय, साफ किए रूम...’ ऐश्वर्या राय का रह चुका है बॉयफ्रेंड
विवेक ओबेरॉय ने बताया कैसे शुरुआती दिनों में किया स्ट्रगल
नई दिल्ली:

विवेक ओबेरॉय अब बॉलीवुड का एक जाना-माना नाम हैं. वह दिग्गज स्टार सुरेश ओबेरॉय के बेटे हैं. विवेक ने 2002 में अभिनय की शुरुआत की, लेकिन नाम कमाने के लिए उनका संघर्ष बहुत पहले शुरू हो गया था. हाल ही में एक इंटरव्यू में, विवेक ओबेरॉय ने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार फराह खान को असिस्ट किया, रिहर्सल रूम साफ़ किए और यहां तक कि डांसर्स को चाय भी परोसी.

नहीं बताई पिता की पहचान

मैशेबल इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, विवेक ने उस समय के बारे में खुलकर बात की जब उन्होंने फराह को असिस्ट किया था और बताया, "ट्रेनिंग के लिए, मैं लंबे समय तक फराह को असिस्ट करता था. मैंने रिहर्सल रूम साफ़ करने और सभी डांसर्स के लिए चाय लाने से शुरुआत की, और फिर आगे बढ़ता गया. मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं. मैंने यह बात किसी को नहीं बताई."

मस्ती के दौरान का किस्सा

विवेक इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मस्ती 4 के प्रमोशन में व्यस्त हैं, जो अगले हफ़्ते सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. इसी इंटरव्यू में, विवेक ने एक मज़ेदार प्रैंक शेयर किया जो उन्होंने बाकी कलाकारों के साथ मिलकर आफ़ताब शिवदासानी के साथ किया था. उन्होंने बताया, "जब हम मस्ती की शूटिंग कर रहे थे, तब आफ़ताब ने अपनी नई मर्सिडीज़ खरीदी थी, और हम लोगों ने बकरा बनाया था इसका. हमने उसकी कार की चाबियां चुरा लीं और उसे कहीं और, आफ़ताब की कार से दो लेन पीछे पार्क कर दिया. फिर हमने चुपचाप चाबी आफ़ताब के पास रख दी, और जब वह बाहर आया... उसके हाव-भाव... उसका ब्लड प्रेशर एकदम गिर गया. उसने हमसे कहा कि हम उसकी कार के साथ कोई प्रैंक न करें."

21 नवंबर को रिलीज हो रही मस्ती 4

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित, मस्ती 4 में रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नौरौजी, शाद रंधावा, निशांत सिंह मलकानी और नतालिया जानोसजेक भी हैं. यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Farah Khan Vivek Oberoi, Farah Khan, Vivek Oberoi Father, Vivek Oberoi Business, Vivek Oberoi Luxurious House
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com