धर्मेंद्र को लेकर फर्जी खबर फैलाने वालों पर भड़के सीनियर एक्टर, बोले- ये शर्मनाक है

राकेश बेदी ने उन सोशल मीडिया यूजर्स को फटकार लगाई जो लीजेंड्री स्टार धर्मेंद्र के नाम पर फर्जी रिपोर्ट्स छाप रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

अभिनेता और कमीडियन राकेश बेदी ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और लोगों की निजता भंग करने पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में न केवल मीडिया, बल्कि फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को भी फटकार लगाई. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के कोई खबर न फैलाएं, खासकर जब बात किसी की निजी जिंदगी और स्वास्थ्य की हो.

राकेश बेदी ने अपने वीडियो में कहा, “दोस्तों, धरम जी के मामले में जो कुछ हुआ, उसे लेकर जो खबरें चल रही हैं, वो पूरी तरह गलत हैं. मुझे बहुत दुख हो रहा है. मीडिया, सोशल मीडिया हो या आम लोग कोई भी बिना सत्यता जांचे खबरें फैला रहा है. जिन लोगों ने मुझे ये फेक न्यूज भेजी, मैंने उनसे साफ कहा कि इसे आगे न भेजें. जब तक 100 प्रतिशत पुष्टि न हो, किसी भी खबर को शेयर करना गलत है.”

अभिनेता ने खास तौर पर अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए निजी वीडियो पर गुस्सा जताया. उन्होंने कहा, “ऊपर से किसी की प्राइवेट बातचीत, हॉस्पिटल के वीडियो को लोग चटकारे लेकर फॉरवर्ड कर रहे हैं. ये बहुत शर्मनाक है. चाहे कोई स्टार, सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए. ये बिल्कुल गलत है. मैं बहुत अपसेट हूं.”

राकेश बेदी ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम करें. उन्होंने कहा, “बात गंभीर है. कृपया ऐसी अफवाहें न फैलाएं. सच्चाई पता करें, तब ही शेयर करें. किसी की मुश्किल में मजा लेना इंसानियत के खिलाफ है.”

इस वीडियो के बाद फैंस राकेश बेदी की बात का समर्थन करते नजर आए. एक फैन ने लिखा, "फेक न्यूज रोकने के लिए सबको जागरूक होना चाहिए." दूसरे ने लिखा, "अफवाह खतरनाक हो सकती हैं, इससे दूर रहना चाहिए."
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
