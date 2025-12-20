धुरंधर में अपने किरदार से नाखुश हैं पाक नेता, बोले- 'उनका एजेंट ल्यारी से जिंदा नहीं जाता'

आदित्य धर की धुरंधर ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि चर्चा का विषय भी बन गई है. यह स्पाई थ्रिलर पाकिस्तान के ल्यारी टाउन में सेट है. फिल्म में असली घटनाओं को फिक्शन के साथ मिलाया गया है. फिल्म की एक खासियत यह है कि इसमें असली लोगों को किरदारों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल ऐसे ही एक व्यक्ति हैं. धुरंधर में जमील जमाली का किरदार, जिसे राकेश बेदी ने निभाया है, वह गबोल पर आधारित है. अब पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि वह अपने किरदार से खुश नहीं हैं.

लंबी हाइट बनी इस एक्ट्रेस के लिए मुसीबत, रणबीर कपूर के साथ हिट देने के बाद भी मिला रिजेक्शन, हुई डिप्रेशन का शिकार

नबील गबोल पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य हैं. उन्होंने बंदरगाह और शिपिंग राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है. जमील जमाली का किरदार उनसे प्रेरित है. राकेश बेदी की किरदार काफी हद तक दिखने में भी उनके जैसा है.

हाल ही में, मीडिया से बात करते हुए, गबोल से पूछा गया कि क्या वह धुरंधर पर बैन लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाएंगे, जिसकी पाकिस्तान में कई लोगों ने 'देश की छवि खराब करने' के लिए आलोचना की है. पूर्व MNA ने कहा कि उनके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने फिल्म की आलोचना की, खासकर अपने खुद के किरदार की. उन्होंने कहा, “जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था. दबंग इस तरीके से था कि उन्होंने मेरे रोल को सही तरीके से नहीं दिखाया.”

इनका एजेंट ज़िंदा-सलामत ल्यारी से नहीं जाता

गबोल का जन्म ल्यारी में हुआ था और वे 1988-97 तक वहां से सिंध प्रांतीय विधानसभा के चुने हुए सदस्य थे. फिल्म में उनके गृहनगर को कैसे दिखाया गया है, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “उन्होंने कोशिश की है ल्यारी को आतंकवादी हब दिखाने की. ल्यारी कोई आतंकवादी हब नहीं है. अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वह ज़िंदा-सलामत ल्यारी से नहीं जाता.”

धुरंधर के बारे में

धुरंधर में रणवीर सिंह को एक भारतीय जासूस के रूप में दिखाया गया है जो ISI और पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क के साथ उसके संबंधों का पता लगाने के लिए ल्यारी में रहमान डकैत के गिरोह में घुसपैठ करता है. असली रहमान डकैत ल्यारी का एक गैंगस्टर था जिसे 2009 में गोली मार दी गई थी. फिल्म में अक्षय खन्ना रहमान का रोल निभा रहे हैं, जिसमें अर्जुन रामपाल ISI मेजर, संजय दत्त कराची के SP चौधरी असलम और आर माधवन IB चीफ अजय सान्याल के रोल में हैं.