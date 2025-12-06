60s में 100 करोड़ की मालकिन थी ये एक्ट्रेस, शोहरत से जलने लगा था स्टार पति, लगाई नशे की ऐसी लत, 47 में मिली गुमनाम मौत

इंडियन सिनेमा में कई एक्टर की तरह कई एक्ट्रेस को भी दौलत और शोहरत दोनों मिलीं. इन एक्ट्रेस के नाम का खूब डंका बजा और दर्शक इनकी खूबसूरती पर जान छिड़कते थे. इस कड़ी में बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जो दिग्गज अदाकारा रेखा की सौतेली मां थी. इस एक्ट्रेस का फिल्मों में एक दौर आया था. इस एक्ट्रेस का नाम महानति सावित्री था. महानति ने रेखा के शादीशुदा पिता जेमिनी गणेशन से शादी रचाई थी. जेमिनी को पहली शादी से चार बच्चे थे, जिसमें एक रेखा भी शामिल हैं. सावित्री को साउथ सिनेमा का पहली सुपरहिट एक्ट्रेस का टैग मिला था. इससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस दौर में सावित्री 100 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन थीं, लेकिन अपने पति की वजह से वह बर्बाद हो गईं.



रानी की तरह रहती थी एक्ट्रेस

सावित्री को बड़े ठाठ-बाट से रहने का शौक था. वह हर समय गोल्ड जूलरी पहना करती थीं. कहा जाता है कि उनके घर में एक परमानेंट सुनार भी था, जबकि सावित्री एक गरीब फैमिली से आती थीं, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से फर्श से अर्श तक का सफर खुद तय किया था. एक्ट्रेस 1 पीक करियर में शादी कर बहुत बड़ी गलती कर बैठी. जब फिल्मों में उनका सिक्का चल रहा था, तो उसी वक्त उन्होंने रेखा के पिता से शादी कर ली थी. दरअसल, सावित्री एक फिल्म के लिए जेमिनी फिल्म स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंची थीं और यहां उनका दिल जेमिनी के लिए धड़कने लगा था. सावित्री और जेमिनी ने गुपचुप शादी रचाई. सावित्री ने कई समय तक अपनी शादी को सीक्रेट रखा और जब एक दिन उन्होंने अपने नाम के पीछे पति का सरनेम गणेशन लगाया तो उनकी शादी की पोल खुल गई.



पति ने क्यों बर्बाद की एक्ट्रेस की लाइफ?

साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म माया बाजार से सावित्री का करियर का चमका था. कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद लोग उन्हें पूजने भी लगे थे. दूसरी तरफ सावित्री के पति जेमिनी गणेशन को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने अपनी ही स्टार पत्नी का करियर खत्म करने की कसम खा ली. जेमिनी ने दूसरी पत्नी सावित्री का करियर खत्म करने के लिए उन्हें धीरे-धीरे शराब की लत लगाई और फिर देखते ही देखते एक्ट्रेस नशे की आदी हो गईं. इस तरह उनको फिल्में मिलना बंद हो गई और फिर एक झटके में उनके स्टारडम ने दम तोड़ दिया. नशे के चलते एक्ट्रेस कई सालों तक टैक्स नहीं भर पाई और एक दिन सरकार ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली. साल 1980 में सावित्री नशे के चलते कोमा में चली गईं और फिर 19 महीने बाद दुनिया को अलविदा कह दिया.









