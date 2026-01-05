पर्दे पर रणवीर सिंह के आगे नहीं टिक पाए शाहरुख, सलमान और रणबीर, ‘धुरंधर’ के कलेक्शन ने छुड़ाए सबके पसीने

आदित्य धार के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. जैसा इस फिल्म का नाम है वैसा इसने काम कर के दिखाया है. ‘धुरंधर' को रिलीज हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. लगातार 1 महीने से हाउसफुल चल रहे शो की बदौलत आलम ये है कि ‘धुरंधर' ने कई सुपरहिट फिल्मों को पछाड़ दिया है. खास बात ये है कि जिन स्टार्स की फिल्मों को पछाड़ा है वो हैं शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर और यश. ना सिर्फ आम लोग बल्कि बड़े-बड़े सेलेब्स ने भी 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की है. चलिए हम आपको बताते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसे राज कर रही है ‘धुरंधर'.

ये भी पढ़ें; नाती ने किया नाना का सिर गर्व से ऊंचा, अगस्त्य नंदा की इक्कीस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अमिताभ बच्चन की पोस्ट

क्या हैं बॉक्स ऑफिस के आंकड़े

‘धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ‘जवान' ने 1160 करोड़, ‘केजीएफ चैप्टर 2' ने 1200 करोड़, ‘पठान' ने 1055 करोड़, ‘बजरंगी भाईजान' ने 921 करोड़ और ‘एनिमल' ने 915 करोड़ की कमाई की थी. अब इन सबको पीछे छोड़ते हुए 'धुरंधर' ने वर्ल्ड वाइड 1240 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं भारत में फिल्म का कलेक्शन 31वें दिन तक 820 करोड़ हुआ है. हालांकि ‘धुरंधर' अब भी कई फिल्मों से पीछे है जैसे आमिर खान की 'दंगल', राजामौली की 'आरआरआर', 'बाहुबली 2' और अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2'.

किसका कितना बजट

‘धुरंधर' को इन सभी फिल्मों से ज़्यादा हिट बनाने वाली बात इसका कम बजट भी है. आज ज़्यादातर बड़ी फिल्में जिनमें सुपरस्टार होते हैं उनका बजट 250 करोड़ से ज़्यादा होता है. जैसे जवान 300 करोड़ में बनी थी और ‘पुष्पा 2' 350 करोड़ में. ‘KGF 2' की लागत लगभग 200 करोड़ थी. कल्कि 2898 AD और RRR जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का बजट 500 करोड़ से ज़्यादा था. इसकी तुलना में ‘धुरंधर' का रिपोर्टेड बजट 125 करोड़ है. इन फिल्मों से कम बजट होने के बाद भी ‘धुरंधर' ने इन्हें पछाड़ दिया है इस लिहाज से भी ‘धुरंधर' ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है.