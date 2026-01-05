विज्ञापन

धुरंधर 2 के बाद रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय पर काम शुरू होने जा रहा है और इस फिल्म से यह साउथ एक्ट्रेस डेब्यू कर सकती है.  

धुरंधर के बाद प्रलय से धमाका करेंगे रणवीर सिंह, जॉम्बी थ्रिलर फिल्म में इस हसीना की होगी एंट्री, पढ़ें डिटेल्स
धुरंधर के बाद प्रलय से धमाका करेंगे रणवीर सिंह
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की बीते साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर वो धमाका कर दिया है, जो आज तक एक्टर के फिल्मी करियर में कोई फिल्म नहीं कर पाई है. बीते एक महीने से धुरंधर का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अब नया साल 2026 भी लग चुका है और इसके तीसरे महीने में धुरंधर का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो जाएगा. धुरंधर की सफलता देखने के बाद पता चलता है कि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करने जा रही है. धुरंधर के बाद रणवीर सिंह फिल्म प्रलय में नजर आएंगे. धुरंधर 2 की रिलीज से पहले जान लेते हैं, रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय के बारे में सबकुछ.

प्रलय का प्लॉट ?
प्रलय न केवल रणवीर के लिए बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए भी एक नया अध्याय लिखने जा रही है. इसे जॉम्बी विनाश पर बेस्ड फिल्मों की कैटेगरी में रखा गया है. हॉलीवुड में इस तरह की कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें फ्रांसिस लॉरेंस की आई एम लीजेंड (2007). इसमें ओपेनहाइमर स्टार और ऑस्कर विनर एक्टर सिलियन मर्फी ने लीड रोल किया था. विल स्मिथ और मार्क फोस्टर की वर्ल्ड वॉर जेड (2013), ब्रैड पिट और योंग सांग-हो की ट्रेन टू बुसान (2016), डॉन ली  और जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड (2021)  जैसी फिल्में शामिल हैं.

इंडियन सिनेमा की जॉम्बी फिल्में

लेकिन इंडियन सिनेमा में जॉम्बी कैटेगरी की फिल्में थोड़ी अलग हैं, जिसमें मलयालम ब्लॉकबस्टर फिल्म लोका : चैप्टर 1- चंद्रा और मडोक हॉरर यूनिवर्स की थामा शामिल हैं. इससे पहले राज एंड डीके इस तरह की फिल्म गो गोवा गोन बना चुके हैं, लेकिन प्रलय हिंदी सिनेमा के लिए एक अलग फिल्म साबित होगी, क्योंकि रणवीर की फिल्म की कहानी सर्वनाश के बाद शुरू होती है. यह मुंबई के एक विनाशकारी घटना के रूप में होगी, कुछ प्रलयकारी सीन एआई के जरिए तैयार किए जाएंगे.

प्रलय में रणवीर के को-स्टार?

गली बॉय, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह संग काम कर चुकीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम फिल्म से जुड़ रहा था, लेकिन साल 2026 अल्फा और लव एंड वार जैसी फिल्मों के चलते आलिया बिजी हैं. अब फिल्म में लोका: चैप्टर 1 और मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन फिल्म की लीड एक्ट्रेस बन सकती हैं. बस कल्याणी के नाम पर ऑफिशियली मुहर लगना बाकी है. अगर प्रलय में कल्याणी की एंट्री होती है, तो यह उनका बॉलीवुड डेब्यू होगा. इस फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता के बेटे जय मेहता करेंगे और यह उनका थिएट्रिकल डेब्यू होगा. फिल्म कब शुरू होगी और रिलीज होगी अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है.

