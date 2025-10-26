इस बीमारी से जूझ रही हैं सतीश शाह की पत्नी, उनके लिए अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे एक्टर, करवाया ट्रांसप्लांट

बॉलीवुड एक्टर सचिन पिलगांवकर ने अपने दिवंगत दोस्त सतीश शाह और अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. न्यूज18 से बात करते हुए सचिन ने बताया कि सतीश ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था "क्योंकि वह अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे" ताकि वह अपनी मधु शाह, जो अल्ज़ाइमर से पीड़ित हैं, की देखभाल कर सकें. सचिन ने बताया कि सतीश की मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्हें उनका एक मैसेज आया था.

सचिन पिलगांवकर ने बताया कि सतीश शाह ने किडनी ट्रांसप्लांट क्यों करवाया

सचिन ने यह भी बताया कि सतीश डायलिसिस पर थे. उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, मधु भी ठीक नहीं हैं. उन्हें अल्जाइमर है. इसी साल सतीश की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी. वह अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे ताकि वह मधु की देखभाल कर सकें. वह डायलिसिस पर थे. इससे पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी जो सफल रही थी."

सचिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर ने सतीश से उनके निधन से तीन दिन पहले उनके घर पर मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि वह और सतीश लगातार मैसेज करते रहते थे. उन्होंने यह भी कहा, "दरअसल, मुझे आज दोपहर 12:56 बजे उनका एक मैसेज मिला, जिसका मतलब है कि वह उस समय भी बिल्कुल ठीक थे. मैं सदमे में हूं, यह कहना कम होगा. इंडस्ट्री का नुकसान तो हुआ ही और वो बात अलग है."

सतीश का करियर

सतीश शाह का शनिवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया. दोपहर में बांद्रा पूर्व स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया. 30 से ज्यादा साल तक उनके भरोसेमंद साथी और पर्सनल असिस्टेंट रहे रमेश कडातला ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया. सतीश भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की एक प्रमुख हस्ती थे. उनका करियर कई दशकों तक चला, इस दौरान उन्होंने 'मालामाल', 'हीरो हीरालाल' और 'कल हो ना हो' जैसी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए खूब तारीफें बटोरी.