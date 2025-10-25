विज्ञापन

इस फिल्म में लाश बन सतीश शाह ने जीत लिया था सबका दिल, इतनी पसंद की गई कि 2 बार हुई थी रिलीज

सतीश शाह ने अपने फिल्मी करियर में करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. एक फिल्म में तो उन्होंने लाश बनकर भी खूब हंसाया था.

Read Time: 2 mins
74 साल की उम्र में सतीश शाह का निधन
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के मशहूर कॉमिक एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया. 74 वर्ष की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली. लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे सतीश का निधन किडनी फेलियर के कारण हुआ. इसकी पुष्टि प्रोड्यूसर और IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने की. उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर छा गई.

सतीश शाह ने 1970 में फिल्म भगवान परशुराम से अपने करियर की शुरुआत की और लगभग 250 फिल्मों में अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाया. उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया. 1984 के सिटकॉम ये जो है जिंदगी में उन्होंने 55 अलग-अलग किरदार निभाकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया. कुंदन शाह के डायरेक्शन में बने इस शो ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई.

लाश बनकर खूब हंसाया

फिल्म जाने भी दो यारो (1983) में उनका निभाया गया म्युनिसिपल कमिश्नर डी'मेलो का किरदार और उनके ‘लाश' के किरदार ने दर्शकों को खूब हंसाया. ये सतीश शाह की अदाकारी थी जिसने उस किरदार को ऐसा बना दिया कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. "जाने भी दो यारो" फिल्म दो बार रिलीज हुई है. यह पहली बार 12 अगस्त 1983 को रिलीज हुई थी और फिर 2 नवंबर 2012 को डिजिटल वर्जन से नए वर्जन के साथ कुछ चुनिंदा थियेटर्स में रिलीज हुई थी.

खैर कॉमिक अंदाज में उनका कोई सानी नहीं था. टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई का किरदार उनके करियर का सबसे यादगार किरदार रहा, जिसे दर्शकों ने बेहद प्यार दिया. इसके अलावा मैं हूं न, कल हो ना हो, फना, ओम शांति ओम, और हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीता. सतीश शाह भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग और जीवंत किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों में रहेंगे.

