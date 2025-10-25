विज्ञापन

सतीश शाह का निधन, किडनी फेलियर ने ली जान, इंडस्ट्री में शोक की लहर

हाल ही में पीयूष पांडे के निधन की खबर आई थी वो क्या कम थी कि सतीश के अचानक चले जाने से मातम छा गया. सतीश ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई (इंदु) के किरदार से.

Read Time: 2 mins
Share
सतीश शाह का निधन, किडनी फेलियर ने ली जान, इंडस्ट्री में शोक की लहर
नहीं रहे सतीश शाह
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे. 25 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. जानकारी के अनुसार, सतीश लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे. उनके मैनेजर ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है. सतीश शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को होगा, और उनका पार्थिव शरीर अभी अस्पताल में रखा गया है. 74 वर्ष की उम्र में सतीश शाह के निधन ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है. 

हाल ही में पीयूष पांडे के निधन की खबर आई थी वो क्या कम थी कि सतीश के अचानक चले जाने से मातम छा गया. सतीश ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई (इंदु) के किरदार से. इस कॉमेडी शो में उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीता. आज भी उनके इस शो के सीन सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं. इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं न में उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब सराहा. वहीं हम साथ-साथ हैं और हम आपके हैं कौन में उनके काम को कौन भुला सकता है. वो अपने किरदारों से स्क्रीन पर नए रंग भर देते थे. सतीश शाह के निधन से उनके फैन्स और को-स्टार्स में शोक की लहर है. उनकी कॉमिक टाइमिंग और लाइवली एक्टिंग हमेशा याद किया जाएगा.

सतीश शाह फिल्मों के साथ-साथ बड़े पर्दे पर भी उतने ही पॉपुलर और पसंद किए गए. फिल्मों को लेकर वो हमेशा सतर्क रहे और साल 2014 में आई हमशकल्स के फेलियर ने उन्हें गहरा सदमा दिया था. दावा किया जाता है कि इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की लेकिन वह रंगून और ऐसी ही अलग अलग फिल्मों में छोटे-छोटे किरदारों में नजर आए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Satish Shah Passed Away, Actor Satish Shah Death News, Satish Shah News, Satish Shah Bollywood, Satish Shah Death News, Bollywood Actor Satish Shah, Satish Shah Death, Sarabhai Vs Sarabhai Actor Satish Shah Dies, Actor Satish Shah Dies, Satish Shah Sarabhai Vs Sarabhai, Satish Shah Dies At 74, Satish Shah Biography, Satish Shah Movies And TV Shows, Satish Shah Comedy Roles
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com