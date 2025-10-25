विज्ञापन

सतीश शाह के निधन से गमगीन हुआ माहौल, करण जौहर से लेकर जॉनी लीवर तक ने यूं याद किया उनका साथ

सुपरहिट फिल्म 'मैं हूं ना' में सतीश शाह के साथ काम करने वाली कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने एक्टर के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को याद किया.

सतीश शाह के निधन से गमगीन हुआ माहौल, करण जौहर से लेकर जॉनी लीवर तक ने यूं याद किया उनका साथ
सतीश शाह के निधन पर फिल्म स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि
नई दिल्ली:

दिग्गज एक्टर सतीश शाह का शनिवार (25 अक्टूबर) को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन पर बॉलीवुड हस्तियों ने शोक व्यक्त किया और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए याद किया और श्रद्धांजलि दी. फिल्म मेकर अशोक पंडित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके सतीश शाह के निधन की पुष्टि की. फिल्म मेकर ने दावा किया कि सतीश का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ.

सतीश शाह के निधन की खबर के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सतीश शाह के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ "ओम शांति (1951-2025)" लिखा.

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की

सुपरहिट फिल्म 'मैं हूँ ना' में सतीश शाह के साथ काम करने वाली कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने एक्टर के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को याद किया. फराह ने एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "आपकी आत्मा को शांति मिले. प्यारे सतीश, आपको जानना और आपके साथ काम करना बहुत अच्छा था. मुझे आपकी कमी खलेगी जो आप मुझे रोज मीम्स और चुटकुले भेजते थे."

फराह खान ने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की.

फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने सतीश शाह के निधन पर सतीश शाह के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. भंडारकर ने कहा कि सीनियर एक्टर के निधन की खबर सुनकर वह "स्तब्ध" हैं. अपने एक्स हैंडल पर मधुर भंडारकर ने लिखा, "टैलेंटेड सतीश शाह सर के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. बड़े पर्दे और टेलीविजन पर उन्होंने अपने अलग-अलग किरदारों और शानदर एक्टिंग से हमें एंटरटेन किया. उनके परिवार और फैन्स के प्रति मेरी गहरी संवेदना." 

कॉमेडी के दिग्गज जॉनी लीवर ने सतीश शाह के टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में उनके यादगार योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सतीश के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए एक्टर जॉनी लीवर ने लिखा, "यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमने एक महान कलाकार और 40 साल से भी ज्यादा समय से अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया है. यकीन करना मुश्किल है. मैंने उनसे दो दिन पहले ही बात की थी. सतीश भाई, आपको बहुत याद किया जाएगा. फिल्म और टेलीविजन में आपके अपार योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा."

आर माधवन ने भी सतीश शाह को याद करते हुए उनके साथ ये तस्वीर शेयर की.

