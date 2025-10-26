सतीश शाह ने मरने से दो घंटे पहले किसे की थी आखिरी कॉल, मौत की खबर से सदमें में करीबी

मशहूर एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई के बांद्रा स्थित आवास पर किडनी फेलियर से निधन हो गया. किडनी ट्रांसप्लांट के तीन महीने बाद ही यह दुखद घटना घटी. उनके निधन से फैन्स और कोस्टार्स हैरान हैं. सतीश को फिल्मों जैसे जाने भी दो यारो, मैं हूं न, कल हो ना हो और हम आपके हैं कौन के लिए याद किया जाता है, लेकिन हाल के समय में साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई के किरदार ने उन्हें घर-घर में अमर बना दिया. जेडी मजेठिया का प्रोड्यूस किया और देवेन भोजनी और आतिश कपाड़िया के डायरेक्शन में बने इस शो की पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है.

पीटीआई को दिए रीसेंट इंटरव्यू में जेडी ने बताया, “यह विश्वास ही नहीं हो रहा. सुबह 11 बजे आतिश कपाड़िया से बात हुई थी. दोपहर 12:57 पर रत्ना जी से फोन पर चर्चा की. दो घंटे बाद ही खबर आई कि वह अब नहीं रहे. परसों हम मिलने वाले थे.” उन्होंने आगे कहा, “मैं उनके घर के ठीक नीचे था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बहुत थकान महसूस कर रहे हैं. मैं रिटायरमेंट के कगार पर हूं, मैंने कहा कि मेरा परिवार भी आपसे मिलना चाहता है. वह मेरी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, पत्नी के बहुत करीब थे. फोन पर सबके साथ बात की. उन्होंने कहा, ‘सुनो तो सही, कितना हेल्दी लग रहा हूं.' उन्होंने कहा था, ‘बाद में आना', लेकिन वह ‘बाद' कभी नहीं आएगा.”

जेडी ने बताया कि साराभाई वर्सेस साराभाई का व्हाट्सएप ग्रुप सतीश ही एक्टिव रखते थे. उन्होंने कहा, “मैंने देखा कि कितने बड़े-बड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है. यहां तक कि पीएम मोदी जी ने भी संदेश लिखा. इससे याद आया कि वह पीएम मोदी के बड़े फैन थे. नई नीतियां या योजनाओं पर हमेशा तारीफ करते थे.” सतीश का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे पवन हंस श्मशान घाट पर होगा.