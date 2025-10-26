फिल्म जगत ने नम आंखों से दी सतीश शाह को अंतिम विदाई, सांताक्रूज़ श्मशान में दोपहर 12 बजे हुआ अंतिम  

विज्ञापन

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार दोपहर मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया. सांताक्रूज़ स्थित श्मशान भूमि में दोपहर करीब 12 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ.

फिल्म जगत ने नम आंखों से दी सतीश शाह को अंतिम विदाई
नई दिल्ली:

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का शनिवार दोपहर मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया. सांताक्रूज़ स्थित श्मशान भूमि में दोपहर करीब 12 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ. इस मौके पर परिवार, करीबी दोस्त और फिल्म जगत के कई बड़े नाम मौजूद थे. फिल्म इंडस्ट्री से नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, रूपा गांगुली, रत्ना पाठक शाह, डेविड धवन, रूमी जाफरी, पूनम ढिल्लों, फराह खान, राजेश कुमार, दीपक पराशर, मधुर भंडारकर, सुरेश ओबेरॉय, अली असगर, नील नितिन मुकेश सहित सत्तर के दशक के मशहूर विलन रंजीत, टिकू तलसानिया और अवतार गिल जैसे कई जाने-माने चेहरे श्रद्धांजलि देने पहुंचे. वहीं जैकी श्रॉफ और उद्धव ठाकरे सतीश शाह के घर जाकर उन्हें अंतिम सम्मान देने पहुंचे.

बताया जा रहा है कि जून में सतीश शाह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था. तब से वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, लेकिन 25 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे खाना खाते समय वे अचानक बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किडनी फेल होने के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया. 74 वर्षीय सतीश शाह ने 1978 में फिल्मों में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई. खासतौर पर धारावाहिक ‘ये जो है ज़िंदगी' से वे घर-घर में पहचाने जाने लगे. सतीश शाह ने अपने करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया — जिनमें ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', ‘हम आपके हैं कौन', ‘अर्ध सत्य', ‘जाने भी दो यारों', ‘मुझसे शादी करोगे', ‘बेनाम बादशाह' और ‘जुड़वा' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.

हालांकि दर्शक उन्हें उनके हास्य किरदारों के लिए सबसे ज्यादा याद करते हैं, लेकिन एफटीआईआई पुणे से पासआउट सतीश शाह एक पूर्ण कलाकार थे. उन्होंने कला, संवेदना और अभिनय— तीनों का खूबसूरत संतुलन अपनी हर भूमिका में दिखाया. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

