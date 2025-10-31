सतीश शाह के अंतिम संस्कार में उनकी वाइफ मधु ने रत्ना पाठक शाह से पूछा था ये दिल तोड़ने वाला सवाल

एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह ने हाल ही में अपने साराभाई वर्सेस साराभाई को स्टार सतीश शाह के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस से बात की. कार्डियक अरेस्ट से 25 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कहने वाले एक्टर सतीश शाह को ट्रिब्यूट देते हुए रत्ना पाठक शाह ने दिवंगत एक्टर की वाइफ मधु से बातचीत के बारे में बताया, जो एक्टर के अंतिम संस्कार में हुई थी. रत्ना ने बताया कि कैसे सतीश के दोस्त और फैमिली उनके अंतिम संस्कार में आए और सतीश शाह की वाइफ का ‘मोबाइल चेहरा पूरी तरह से स्थिर था'.

एक्टर की 45 वर्षीय वाइफ मधु से जब लोग बात कर रहे थे तो रत्ना से उन्होंने अविश्वास जाहिर करते हुए कहा, क्या ये सच में हो रहा है. उन्होंने आगे कहा, उसने मुझसे पूछा. उनकी आंखें हैरान थी और हाथ सुन्न थे. और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम उनके साथ खड़े हुए और उन्हें इस बारे में समझाने की कोशिश की.

रत्ना पाठक शाह ने लिखा कि कैसे सतीश शाह अपनी वाइफ के मुश्किल दिनों में उनके लिए जीना चाहते थे और वह खूबसूरत गाना उनके लिए गाना चाहते थे. वह सोचती हैं कि अब उनके लिए कौन गाएगा और कौन उनके साथ रहेगा. आगे एक्ट्रेस ने कहा, मधु भी सतीश के सम्मान में उनके साथ शामिल हुईं थीं. उन्होंने लिखा, "मधु भी इसमें शामिल हो पाईं. पहले तो उन्होंने धीमे और संकोच से गाया, मानो उन्हें इस बात पर हैरानी हो कि इन गानों से जुड़ा वह व्यक्ति मौजूद नहीं था. लेकिन फिर उन्होंने उन प्रियजनों की गर्मजोशी को महसूस किया जो उनकी लाइफ का जश्न मनाने के लिए एक साथ थे. उनकी आवाज तेज हुई और ऐसा लगा जैसे वह अपने सतीश के लिए गा रही हों."