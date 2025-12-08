विज्ञापन

शम्मी कपूर के भांजे एक्टर जतिन कपूर टीवी और बॉलीवुड की दुनिया का जाना माना नाम हैं. वहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.

शम्मी कपूर का भांजा है ये जाना माना एक्टर, बताया मामा को खानें में क्या था पसंद, कहा- उनकी प्लेट सबसे अलग...
शम्मी कपूर का भांजा है ये टीवी और बॉलीवुड एक्टर
नई दिल्ली:

कपूर खानदान की पार्टियों और खाने-पीने के किस्से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद कपूर्स' ने इन किस्सों को फिर से ताजा कर दिया. इस बीच कपूर फैमिली से जुड़े अभिनेता जतिन ने बताया कि शम्मी कपूर की दही-पुड़ी सभी लोगों से अलग क्यों हुआ करती थी? जतिन कपूर टीवी और हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल के बेटे हैं. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर कपूर फैमिली का एक मजेदार किस्सा शेयर किया. अभिनेता ने बताया कि बचपन में जब शम्मी मामा मुंबई आते थे, नाना जी के घर पर त्योहार जैसा माहौल बन जाता था और इसमें खास बात होती थी, जब हम सभी लोग पानी-पुरी खाते थे.

उन्होंने बताया, "शम्मी मामा जब भी आते, नीचे गली के पानी-पुरी वाले को ऊपर फ्लैट पर बुलाया जाता था. वह अपना पूरा सामान लेकर आते थे और फ्लैट के बाहर ही स्टॉल जैसा लगा लिया करते थे. फिर शुरू होती थी प्लेटों की लाइनें. हमें तो मजे आ जाते थे. आमतौर पर एक प्लेट में 5-6 पूरी होती थीं, लेकिन शम्मी मामा की प्लेट स्पेशल होती थी, 20 पूरी और उसमें ढेर सारी दही."

अभिनेता ने बताया, "शम्मी मामा को दही-पुरी में खूब लाल मिर्च पसंद हुआ करती थी. उनकी प्लेट में इतनी लाल मिर्च डाली जाती थी कि दूर से ही लाल-लाल दिखती थी. हम बच्चे देखते ही समझ जाते थे, ये शम्मी मामा की प्लेट है."

अभिनेता ने कहा, "हम सब इतनी पानी-पुरी और दही-पुरी खाते थे कि पूरे हफ्ते दोबारा खाने का नाम नहीं लिया करते थे, लेकिन जैसे ही हफ्ता खत्म होता, फिर मांगते थे कि भैया हमें भी दही-पुरी दे दो. वे हंसते हुए बोलते थे, शम्मी कपूर साहब वाली दें." जतिन ने कहा, "आज शम्मी मामा को याद करके मैं उनकी वाली लाल दही-पुरी खाऊंगा."

