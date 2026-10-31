Sanjay Gupta Funeral: मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट में होगा निर्देशक संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार, फैमिली ने शेयर किया अपडेट

Sanjay Gupta Funeral: फिल्म निर्माता संजय गुप्ता का शनिवार, 31 अक्टूबर की सुबह निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा. निर्माता और उनके करीबी सहयोगी अशोक पंडित ने शोक संतप्त परिवार की ओर से इंस्टाग्राम पर एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने निर्देशक के अंतिम संस्कार की तैयारियों की जानकारी दी और दोस्तों, सहयोगियों तथा शुभचिंतकों से शामिल होने का अनुरोध किया.





अशोक पंडित द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में परिवार के गहरे दुख को व्यक्त किया गया है. इसमें लिखा है, "हमें आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे प्रिय संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे." परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारियों की पुष्टि करते हुए बताया कि अंतिम संस्कार और दाह-संस्कार की प्रक्रिया शनिवार, 31 अक्टूबर को पवन हंस श्मशान घाट में संपन्न होगी. इस नोट में लोगों से फिल्म निर्माता को अंतिम विदाई देने के लिए परिवार के साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है. इसमें लिखा है, "हम चाहते हैं कि आप आएं और प्रार्थना करें, क्योंकि हम उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं." संदेश के अंत में गुप्ता के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी लोगों के नाम दिए गए हैं.

इस बीच, फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए फिल्म निर्माता के घर पहुंचे. उनकी मौजूदगी यह दिखाती है कि हिंदी सिनेमा में अपने काम के दौरान गुप्ता ने इंडस्ट्री में कितने मजबूत संबंध बनाए थे. संजय गुप्ता मुख्य रूप से एक्शन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते थे. उनकी फिल्मों में अक्सर एक खास तरह की कहानी कहने का अंदाज और 'नियो-नॉयर' (neo-noir) विजुअल स्टाइल देखने को मिलता था. उन्होंने 1994 में 'आतिश: फील द फायर' से बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें संजय दत्त लीड रोल में थे. इसके बाद उन्होंने 'कांटे' (2002), 'शूटआउट एट वडाला' (2013) और 'काबिल' (2017) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया.

सालों तक अपनी फिल्मों और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए संजय गुप्ता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम बन गए थे. उनके निधन से हमने एक ऐसे फिल्म निर्माता को खो दिया, जिन्होंने कई दशकों तक काम किया और जिन्होंने कमर्शियल हिंदी सिनेमा पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी. फिल्म जगत के लोग और वे सभी जिन्होंने गुप्ता के साथ करीब से काम किया है, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पवन हंस श्मशान घाट पर इकट्ठा होंगे.