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'साजन' फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को कैमरे से देखते थे संजय दत्त, डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा का खुलासा, बोले- उनका रोमांस 

माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म 'साजन' उस दौर की सबसे यादगार लव-ट्रायंगल फिल्मों में से एक थी. 1992 की इस फिल्म ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच कथित रोमांस की वजह से भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

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'साजन' फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को कैमरे से देखते थे संजय दत्त, डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा का खुलासा, बोले- उनका रोमांस 
माधुरी दीक्षित को कैमरे से देखते थे संजय दत्त,
नई दिल्ली:

माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान की फिल्म 'साजन' उस दौर की सबसे यादगार लव-ट्रायंगल फिल्मों में से एक थी. 1992 की इस फिल्म ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच कथित रोमांस की वजह से भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. सालों बाद विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में 'साजन' के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने इस बारे में बात की. उन्होंने कहा कि फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू फिल्म बनाने में इतने डूबे हुए थे कि किसी ने भी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया. हालांकि, उन्हें याद है कि जब लॉरेंस माधुरी के क्लोज-अप सीन शूट कर रहे थे, तो संजय कैमरे से उन्हें देखते थे.

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उन्होंने बताया, "मैं डायरेक्टर होने के साथ-साथ कैमरामैन भी था, इसलिए कभी-कभी जब मैं माधुरी के क्लोज-अप शूट कर रहा होता था, तो वह कैमरे से देखते थे. वह उन्हें देखते थे, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि उनके बीच कुछ चल रहा है या नहीं." लॉरेंस डिसूज़ा ने 1993 में संजय की गिरफ्तारी के बाद उनके और माधुरी के कथित ब्रेकअप के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "मैंने यह खबरों में देखा था." उन्होंने बताया कि उस समय संजय दत्त से दूरी बनाने के माधुरी के फैसले से जुड़ी डिटेल्स के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उन रिपोर्टों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, जिनमें कहा गया था कि माधुरी का परिवार संजय के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ था.

इससे पहले, 1993 में 'मूवी मैगजीन' को दिए एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित के साथ अपने कथित रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने उनसे माफी मांगी थी. उन्होंने कहा, "यह खबर 'साजन' फिल्म के समय आई थी. असल में जब प्रेस में यह खबर आई, तो वह केन्या में 'खेल' फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. इसलिए, जब उसके बाद 'साजन' की शूटिंग का शेड्यूल आया, तो मैं उनके पास गया और माफी मांगी, क्योंकि बिना किसी गलती के भी उन्हें लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने इसे अच्छे से लिया."

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अपने कथित पुराने रिश्ते के बावजूद, संजय और माधुरी 'कलंक' फिल्म के लिए साथ आए, जिसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन संजय और माधुरी का साथ आना चर्चा का विषय बना.

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