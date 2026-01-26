विज्ञापन

डॉक्टर नेने नहीं ये बॉलीवुड एक्टर था माधुरी दीक्षित का पहला प्यार, ऐसी मोहब्बत कि डर गया डायरेक्टर

माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी. कपल के दो बेटे हैं, जो फिल्मी दुनिया से दूर रहते हैं. 

डॉक्टर नेने नहीं ये बॉलीवुड एक्टर था माधुरी दीक्षित का पहला प्यार, ऐसी मोहब्बत कि डर गया डायरेक्टर
माधुरी दीक्षित का पहला प्यार नहीं थे श्रीराम नेने
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित 90 के दशक का वो नाम हैं, जिन्होंने फैंस के दिलों पर राज किया. लेकिन करियर के पीक पर उनकी डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी ने उनके चाहने वालों का दिल तोड़ा. इसका जिक्र कई सितारों ने भी किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित का पहला प्यार बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त से था, ना कि उनके पति डॉ. श्रीराम नेने से. 1990 के दशक में इस जोड़ी की चर्चा इंडस्ट्री में खूब हुई थी. कहा जाता है कि फिल्म 'थानेदार' के दौरान माधुरी और संजय काफी करीब आ गए थे. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को इस कदर पसंद आई कि लोगों ने उन्हें रियल लाइफ में भी जोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों की शादी की अफवाहें भी तेज हो गईं.  

खास तौर पर 1993 में आई फिल्म 'खलनायक' के समय इन खबरों ने जोर पकड़ा. दरअसल, संजय दत्त लीड रोल में नजर आए. जबकि माधुरी दीक्षित को जैकी श्रॉफ के अपोजिट पेयर किया गया था. लेकिन अफवाहों में कहा गया कि रियल लाइफ में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ए-दूसरे को डेट कर रहे हैं. ये खबरें सामने आईं तो खलनायक के डायरेक्टर सुभाष घई काफी डर गए थे. उन्हें चिंता थी कि अगर शूटिंग के दौरान माधुरी और संजय ने शादी कर ली, तो फिल्म की कहानी पर बुरा असर पड़ेगा. क्योंकि फिल्म में दोनों का किरदार एक-दूसरे का दुश्मन है, जबकि रियल लाइफ में प्यार की अफवाहें हर तरफ चल रही थीं. इससे फिल्म की इमेज और कहानी प्रभावित हो सकती थी.

रिपोर्ट्स की मानें तो इस डर को दूर करने के लिए सुभाष घई ने एक अनोखा कदम उठाया. दरअसल, उन्होंने माधुरी दीक्षित और संजय दत्त से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसमें साफ लिखा था कि फिल्म पूरी तरह बनकर रिलीज होने तक दोनों शादी नहीं करेंगे. इसके जरिए डायरेक्टर ने फिल्म को किसी भी तरह के विवाद से बचाने की कोशिश की. हालांकि यह अफवाहें केवल अफवाह साबित हुई और माधुरी दीक्षित ने करियर के पीक पर शादी कर ली. 

बता दें, माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉ. श्रीराम नेने से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया. कपल के दो बेटे हैं, जो फिल्मी दुनिया से दूर रहते हैं. हालांकि कुछ साल बाद माधुरी दीक्षित ने सिनेमा में वापसी की और एक बार फिर से चर्चा में आ गईं. 

