संजय दत्त प्यार से पत्नी मान्यता को बुलाते हैं मॉम, फोटो शेयर कर बोले- 18 साल से चट्टान की तरह खड़ी रहीं

संजय दत्त ने माना कि उनकी पत्नी मान्यता दत्त उनकी शादी के पिछले 18 सालों से 'चट्टान' की तरह उनके साथ खड़ी रही हैं. एक दिल को छू लेने वाली एनिवर्सरी पोस्ट में 'वास्तव' एक्टर ने अपनी पत्नी को उनकी ताकत बनने और जिंदगी में जब भी वह गिरते दिखे, उन्हें संभालने के लिए धन्यवाद दिया. संजय ने आगे मान्यता को उनके दो प्यारे बच्चों - शाहरान और इकरा के लिए धन्यवाद दिया. कपल की कुछ अनदेखी फैमिली फोटो पोस्ट करते हुए संजय ने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा, आप हमेशा मेरी ज़िंदगी में ताकत रही हैं और हर अच्छे-बुरे समय में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रहीं. जब मैं गिरा तो आपने मुझे उठाया, आपने मुझे सबसे कमाल के बच्चे दिए हैं, हम ज़िंदगी में एक टीम के तौर पर साथ खड़े हैं. मेरे साथ रहने और मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया. हमने साथ में बहुत सारे अच्छे पल देखें, लव यू मां जय भोले नाथ."

Happy anniversary mama, you have always been strength in my life and stood by me like a rock through thick and thin, when I have fallen you have picked me up, you have given me me the most amazing kids, we stand together through life what ever it throws to us as a team, thank you… pic.twitter.com/ITcWzLvRel — Sanjay Dutt (@duttsanjay) February 11, 2026

सिर्फ संजय ही नहीं, बल्कि मान्यता ने भी सोशल मीडिया पर अपने पति के लिए एक इमोशनल नोट के साथ शादी के 18 साल पूरे होने का जश्न मनाया. साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि उनका सफर ऐसा है जिसे वह "कभी किसी चीज के लिए नहीं बदलेंगी." "18 साल!!!! अनगिनत पलों, कभी न खत्म होने वाले प्यार और एक ऐसे सफर को याद करते हुए जिसे मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं बदलूंगी!! तब से अब तक, बस...और...अभी भी तुम हो... हैप्पी एनिवर्सरी मेरे सबसे अच्छे पार्टनर, हमेशा और हमेशा के लिए प्यार!! साथ ही उन्होंने इस नोट को संजय दत्त को टैग करते हुए लिखा, @duttsanjay #love #grace #positivity #dutts #thankyougod मेरे पसंदीदा पलों में से एक है, बुडापेस्ट में स्कूटर पर हम दोनों और करवाचौथ पर @duttiqra के साथ."

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव ही नहीं, अमिताभ बच्चन भी हो गए थे दिवालिया, 90 करोड़ का कर्ज और 55 केस, घर पर लगी रहती थी लेनदारों की लाइन

बता दें कि संजय और मान्यता ने पहले 2008 में गोवा में रजिस्टर्ड मैरिज की थी, इसके बाद मुंबई में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. अक्टूबर 2010 में कपल के जुड़वां बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की. संजय की शादी पहले 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई थी, लेकिन, बदकिस्मती से 1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई. इसके बाद, उन्होंने फरवरी 1998 में एयर-होस्टेस से मॉडल बनीं रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन 2008 में दोनों का तलाक हो गया.