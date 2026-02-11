विज्ञापन

राजपाल यादव ही नहीं, अमिताभ बच्चन भी हो गए थे दिवालिया, 90 करोड़ का कर्ज और 55 केस, घर पर लगी रहती थी लेनदारों की लाइन

जर्नलिस्ट वीर सांघवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी के उन मुश्किल समय के बारे में बात की थी जब न सिर्फ़ उनकी कंपनी फेल हो गई थी, बल्कि फिल्म के ऑफ़र भी मिलना बंद हो गए थे.

जब कर्ज में डूब दिवालिया हो गए थे अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

82 साल के एक्टर अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. उन्हें देख आज के एक्टर्स एक्टिंग की कला सिखते हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके करियर को बहुत बड़ा झटका लगा था. उनकी कंपनी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ABCL) के दिवालिया होने के बाद, उन पर 55 लीगल केस थे, जिससे उन पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज़ हो गया था. आजकल हर ओर राजपाल यादव और उनके दिवालियापन की चर्चा हो रही है लेकिन हम आपको उस वक्त की कहानी बताने जा रहे है जब अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे.

जर्नलिस्ट वीर सांघवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी के उन मुश्किल समय के बारे में बात की थी जब न सिर्फ़ उनकी कंपनी फेल हो गई थी, बल्कि फिल्म के ऑफ़र भी मिलना बंद हो गए थे.

कर्ज में डूब गए थे अमिताभ

यह बताते हुए कि 90 करोड़ रुपये का कर्ज़ वसूलने के लिए बैंक उनका घर भी जब्त करने वाले थे, अमिताभ ने कहा, "असल में, इसे अटैच कर लिया गया था. सभी एसेट्स, सभी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर ली गई थीं. तो, लगभग 90 करोड़ रुपये वापस करने थे, मेरे खिलाफ लगभग 55 लीगल केस थे, और हर दिन क्रेडिटर दरवाज़े पर खड़े रहते थे. बहुत शर्मनाक, बहुत अपमानजनक."अमिताभ बच्चन ने कहा, "मुझे लगता है कि चीजें कलेक्टिवली होती हैं. जब आप एक डिपार्टमेंट में गलत होते हैं, तो आपके आस-पास बाकी सब कुछ क्रैश हो जाता है. लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाता है, लोग अब आपका चेहरा नहीं देखना चाहते."

उन्होंने आगे कहा, "लोग सोचते हैं कि आप एक्टर नहीं हैं. लोग सोचते हैं कि आप जो फिल्में बना रहे हैं, वे देखने लायक नहीं हैं. लोग सोचते हैं कि आप जिस तरह दिखते हैं और जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, वह सही नहीं है. सब कुछ गलत हो जाता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो गया है."

‘फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते थे बुरा भला'

अमिताभ बच्चन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में, लोग हमेशा आपका पतन देखने के लिए उत्सुक रहते हैं. उन्होंने याद किया कि कैसे लोग उनके और उनकी एक्टर-वाइफ जया बच्चन के मुश्किल समय में उनके प्रति "गुस्से वाले, बेइज्जत करने वाले और बदतमीज" हो गए थे.

उन्होंने कहा, "हर कोई कहना चाहता है, 'तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया. चलो इस आदमी को दफना देते हैं, उसे एक अच्छी सी समाधि देते हैं, बस.' तो, यह कितना बुरा था. मेरे पास कोई फिल्म नहीं थी और कोई पैसा नहीं था. मैं बैंकरप्ट हो गया था, और मुझ पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज़ था, जो असल में कंपनी का था."

लेकिन फिल्ममेकर यश चोपड़ा उनकी मदद के लिए आए और उन्हें रोमांटिक ड्रामा मोहब्बतें ऑफर की, जिससे अमिताभ बच्चन के करियर को दूसरी जिंदगी मिली.

