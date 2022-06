Munna Bhai MBBS में पापा सुनील दत्त के साथ नजर आए थे संजय दत्त, तस्वीरें शेयर कर के लिखा- आप मेरे हीरो थे, हैं और हमेशा रहेंगे

कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1968 में ‘पद्म श्री' से सम्मानित सुनील दत्त 1950 और 1960 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक थे. उन्होंने क्लासिक ‘मदर इंडिया' सहित कई फिल्मों में एक्टिंग किया. उनकी अन्य लोकप्रिय फिल्मों में ‘गुमराह', ‘वक्त', ‘हमराज', ‘खानदान', ‘मिलन', ‘रेशमा और शेरा', ‘पड़ोसन' शामिल हैं. इसी दौरान वह अपनी भावी पत्नी एक्ट्रेस नरगिस से मिले और दोनों ने शादी कर ली. उनके बेटे संजय दत्त हैं.

सुनील दत्त की बेटी एवं कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने भी इस अवसर पर इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक फोटो शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘‘सबसे खूबसूरत, प्यारे, ऊर्जावान, सज्जन व्यक्ति को जन्मदिन मुबारक. मैं गर्व के साथ कहती हूं कि वह मेरे पिता, मेरे ‘हीरो' हैं. उनके जैसा कोई नहीं बन सकता है. लव यू डैड और हमारे जीवन में वो स्तंभ बनने के लिए आपका आभार.''

बता दें कि सुनील दत्त का राजनीतिक करियर भी बेहद सफल था. पांच बार के सांसद दत्त ने 1984 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पहला चुनाव लड़ा था. वह 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री थे. सुनील दत्त का 25 मई 2005 को 75 वर्ष की उम्र में उनके बांद्रा स्थित आवास पर दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था.





(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)