जब सुनील दत्त की वजह से चमकी धर्मेंद्र की किस्मत, किया ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम, 1 करोड़ की फिल्म ने कमाए 17 करोड़

सुनील दत्त ने फूल और पत्थर का रोल ठुकराया, जो बाद में धर्मेंद्र को मिला. उन्होंने इस इमोशनल किरदार से अपनी इमेज तोड़ी और जबरदस्त सफलता हासिल की.

नई दिल्ली:

कहते हैं कामयाबी के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो सबको लेना ही पड़ता है. धर्मेंद्र के हिट करियर के पीछे ये कहावत बिलकुल फिट नजर आती है. जिन्होंने अपनी फिक्स इमेज को तोड़ कर एक नए किस्म का रोल एक्सेप्ट किया और कामयाबी के सातवें आसमान पर सवार हो गए. ये सब हो सकता सुनील दत्त के एक इंकार की वजह से. असल में सुनील दत्त को फूल और पत्थर फिल्म ऑफर हुई थी. लेकिन उन्हें फिल्म में अपना रोल पसंद नहीं आया. जो बाद में धर्मेंद्र को ऑफर हुआ. धर्मेंद्र ने फिल्म के जज्बाती किरदार में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी. और, ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बन गई.

सुनील दत्त के इंकार ने बदल दी कहानी
दरअसल, फूल और पत्थर के निर्माता-निर्देशक ओ. पी. रल्हन पहले इस फिल्म में सुनील दत्त को लेना चाहते थे. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सुनील दत्त को लगा कि कहानी उनके लिए ठीक नहीं है. इसलिए उन्होंने यह फिल्म करने से मना कर दिया. इसके बाद निर्देशक ने धर्मेंद्र से संपर्क किया. उस समय धर्मेंद्र ने एक्शन और इमोशनल ड्रामा जैसी भूमिकाएं कम ही की थीं, लेकिन उन्होंने तुरंत हां कह दी. फिल्म में उनका किरदार ‘शेरा' दर्शकों के दिलों में बस गया. यह रोल इतना दमदार था कि रिलीज के बाद धर्मेंद्र की लोकप्रियता आसमान छूने लगी. फिल्म में उन्होंने सख्त दिल इंसान का किरदार निभाया, जो धीरे-धीरे प्यार और इंसानियत के रास्ते पर आता है. उनकी अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस को खूब सराहा गया.

ब्लॉकबस्टर सफलता और धर्मेंद्र का नया दौर
फूल और पत्थर की कहानी, म्यूजिक और स्टारकास्ट ने इसे उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल कर दिया. फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मीना कुमारी की जोड़ी भी दर्शकों को बेहद पसंद आई. इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे और आज भी सुनने वालों को पुराने दौर में ले जाते हैं.

कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई. मात्र 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 17 करोड़ की भारी-भरकम कमाई की. इस कामयाबी के बाद धर्मेंद्र को लगातार बड़े बैनरों से ऑफर मिलने लगे और वो रोमांटिक हीरो के साथ-साथ एक्शन स्टार के रूप में भी स्थापित हो गए. धर्मेंद्र ने बाद में कई बार इंटरव्यू में माना कि फूल और पत्थर उनके करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म थी, और अगर यह मौका उन्हें न मिला होता तो उनका सफर शायद अलग होता. आज भी यह फिल्म हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की एक मिसाल मानी जाती है.

