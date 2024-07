माधुरी दीक्षित के डर से 16 दिन तक स्टेप्स की प्रैक्टिस करते रहे संजय दत्त, 48 टेक के बाद पूरी हो सकी गाने की शूटिंग

डांस के मामले में संजय दत्त का क्या हाल है, ये उनके फैन्स खूब जानते हैं. और माधुरी दीक्षित क्या कमाल डांसर हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है. अब जरा सोचिए कि एक जबरदस्त डांसिंग सॉन्ग है, जिस पर माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त को ताल से ताल मिलानी है तो क्या होगा? संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने वैसे तो एक से बढ़ कर एक हिट सॉन्ग साथ में दिए हैं. लेकिन एक गाना ऐसा था जिस पर माधुरी दीक्षित का साथ देने में संजय दत्त के पसीने छूट गए थे. नतीजा ये हुआ कि संजय दत्त ने पूरे 16 दिन तक गाने पर डांस की प्रैक्टिस की. (यहां देखें थानेदार का गाना तम्मा तम्मा)

साल 1990 में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी थानेदार. इस फिल्म में जितेंद्र और जया प्रदा भी थे. इस फिल्म के एक गाने ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थीं. ये गाना था तम्मा तम्मा लोग... गाने की खासियत ये थी कि इस पर वेस्टर्न डांस हुआ था. जो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर शूट होना था. गाने को कोरियोग्राफ कर रही थीं उस दौर की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान. गाने में कई ऐसी स्टेप्स थीं जिन्हें करना आसान नहीं था. संजय दत्त इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि उन्हें माधुरी दीक्षित जैसी डांसर के साथ डांस करना है. उनकी स्टेप्स परफेक्ट हो सकें, इसके लिए संजय दत्त ने पूरे 16 दिन तक डांस प्रैक्टिस की थी.

