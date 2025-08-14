गुलाबी साड़ी में माधुरी दीक्षित ने किया शेकी गाने पर डांस, 58 वर्षीय धक धक गर्ल को देख फैंस बोले- एक नंबर...

Shaky Song Dance Video: माधुरी दीक्षित फैंस का दिल जीतने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. इसके लिए वह फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो और तस्वीरें शेयर करती हैं. इसी बीच धक धक गर्ल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पिंक कलर की साड़ी में संजू राठौड़ और ईशा मालवीय के लेटेस्ट पॉपुलर गाने शेकी पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, वाइब्स- शेकी मूव्स- अनस्टॉपेबल. इसके साथ एक्ट्रेस ने फायर इमोजी शेयर किया है. वहीं फैंस ने हार्ट इमोजी के जरिए रिएख्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, दीवा, दीवा, दीवा, दूसरे यूजर ने लिखा, एक नंबर.. मेरी एमडी. ऑल्वेज ग्रेटफुल. इतना खूबसूरत, प्यारा, मनमोहक. एक ही समय में सब कुछ अद्भुत क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं!

बता दें, ‘गुलाबी साड़ी' के साथ इंटरनेट पर धूम मचाने के बाद गायक संजू राठौड़ का नया ट्रैक ‘शेकी' यूट्यूब चैनल पर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसमें उनके साथ ईशा मालवीय के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी. ‘शेकी' को संजू राठौड़ ने अपनी आवाज देने के साथ लिखा और संगीतबद्ध भी किया है. यह गीत उनके संगीत कौशल का एक और प्रमाण कहा जा सकता है. जी-स्पार्क ने गाने का निर्माण किया है.



जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि गायक संजू राठौड़ के गाने 'गुलाबी साड़ी' 2024 में 6 फरवरी को रिलीज हुआ था, जिसके वीडियो को 70 मिलियन (70 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.